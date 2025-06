Tuesday, 10 June 2025, 15:37 HKT/SGT Share: 聯想控股副總裁于浩:在技術變革中錨定「長期主義」

香港, 2025年6月10日 - (亞太商訊) - 新華財經香港6月9日電(記者李柏濤)近年來,全球產業鏈與科技競爭格局加速重構,人工智能、半導體、新能源等領域的博弈愈演愈烈,企業如何應對和突圍?近日,聯想控股副總裁、前瞻技術研究院院長于浩在接受記者專訪時表示,作為深度參與國際分工的科創企業,聯想控股的答案藏在「長期主義」里。 「堅持自主創新不是選擇題,而是生存題。」于浩直言,從40年前中國科學院創業企業到如今橫跨多領域的科技巨頭,聯想控股堅持長期主義走的每一步都緊扣國家戰略,同時也契合自身發展和市場需求。 事實證明聯想控股走長期主義路線是對的。根據最新財報,2024年聯想控股通過各項有效舉措,打了一場業績翻身仗:總營收為人民幣5128.06億元,同比增長17.61%;淨利潤為76.83億元,同比大增1119.52%;歸母淨利潤為1.33億元,較2023年的-38.74億元實現扭虧為盈。 正如聯想控股董事長寧旻表態,回首四十年發展之路,中國的發展給了聯想控股巨大發展空間,懷著產業報國的初心和使命,我們將緊抓科技浪潮機遇,系統性提升科技創新能力,繼續走好創新驅動發展之路。 面對國際環境劇變,于浩在採訪中透露了聯想控股的科技創新發展關鍵詞:長期研發投入、技術自主化攻堅、新興產業賦能、構建前瞻科技共創孵化體系。 立足中長期 堅持自主化創新 經過多年發展,聯想控股摸索出具有自身特色的科技產業化道路,這也助其發展成為世界領先的科技企業。同時,聯想控股體系持續重視科技創新與研發投入,2024年研發投入158億元,創歷史新高。 于浩表示,自1984年創業起,聯想通過積累資金和辦企經驗,之後慢慢實現規模化生產,逐步建立自己的品牌、全球研發體系,最終實現了聯想特色的科技產業化。 最新數據顯示,聯想控股旗下的聯想集團在今年一季度全球PC出貨量市場份額佔比為25.9%,繼續穩坐全球第一。同時,隨著多元化戰略深入推進,聯想集團業務結構也得到持續優化,截至二零二四/二五財年,非PC業務營收佔比升至47%。 對於科技行業里的「卡脖子」難題,聯想控股旗下聯泓新科重點關注相關領域,正在努力推動高端新材料的國產替代;旗下的富瀚微深耕以視頻為中心的芯片設計開發,致力成為業界領先的芯片產品和技術服務提供商。 其中,2010年成立的聯泓新科是從零開始構建的綠地項目,經過多年發展,已成為國家高新技術企業、全球新能源企業500強,重點關注國家需要和市場緊缺的高端新材料「卡脖子」領域,涵蓋光伏、新能源電池、生物可降解、電子特種氣體等多種領域的新材料。 「我們選擇合作項目時會看早、看小,特別是在有更多破壞性創新機會的『達爾文海』領域,也就是不去跟一些創投基金去拼搶現有項目,而選擇一些大家可能沒注意到或者暫時無法顧及的項目,並做中長期佈局。」于浩說。 聚焦新材料、新能源、智能傳感三大領域 為推動科技創新領域的可持續發展,聯想控股專門成立了前瞻技術研究院,對趨勢性未來技術提前佈局,篩選前沿科技種子技術,與高潛力創新團隊共同設計產業化路線並完成科研成果轉化與產業落地。 「前瞻技術研究院是推動科技創新戰略向縱深發展的前哨,有別於科研院校和創投機構,其縱貫從實驗室到產業化的整個創新發展生命週期。」于浩介紹,大方向上重點關注新材料、新能源、智能傳感三大領域的前瞻性技術,通過調研分析市場需求,評估備選種子技術潛力,結合產業鏈上下游和業界反饋,研判未來產業化空間。 于浩表示,研究院團隊融合了「技術應用產品經理」和「產投融資財務顧問」雙重身份,以打通「從書架到貨架」「從論文到產品」「從專利到變現」的端到端轉化路徑為目標。 目前,團隊已與包括北大、清華等多所高校以及中國科學院體系科研院所建立共創合作網絡,圍繞服務於未來新興產業的技術突破開展前瞻佈局。 在訪談中發現,把海外領先成熟技術導入國內,助力本土企業解決痛點難點,同時借助國內巨大市場規模效應放大技術商業價值,也是該研究院的重要佈局。 于浩介紹,利用積累的日系渠道資源,研究院建立了中日雙循環開放創新鏡像體系,正在借助實際項目驗證優化這個體系。其中一個典型案例是從日本引進的精細發泡技術,致力於緩解白色污染。 「通過引進國際領先的新材料加工技術,在降低單位成本的基礎上,結合國內市場新應用,創新性地將核心技術轉化為新質生產力,通過技術導入實現四兩撥千斤。」于浩說。 聚點成面、匯面成體,搶佔AI時代先機 談及AI,于浩表示,人工智能已成為全球科技競爭的核心賽道。他對未來AI產業發展的願景是:差異化應用百花齊放,應用側反哺AI產業鏈,軟硬協同優化,技術、市場螺旋式上升,從局部數智化改造向全局「新質生產力」體系躍遷。 事實上,圍繞「人工智能+」戰略,聯想控股體系在教育、醫療、交通、製造、ESG等多個垂直領域形成協同效應。 智譜AI與清華大學合作的AI助教系統在多門課程中實現試點應用、被投企業深睿醫療獲批國內首個肺癌AI診斷認證、智譜AI與高通合作為汽車廠商提供端側專屬智能體解決方案、聯想集團與弘信電子集團聯合研發智能生產系統、聯想集團與生態環境部共建應對全球氣候變化和生物多樣性保護等全球性議題的AI技術應用平台... 「面對AI浪潮,聯想控股選擇『全產業鏈卡位』,佈局了超270家AI產業鏈企業,形成從算法到落地的生態閉環。」于浩表示,包括地平線機器人、黑芝麻智能、小馬智行已在2024年成功登陸資本市場,所投企業中有180家獲評為國家級專精特新「小巨人」企業。 于浩認為,這種「聚點成面、匯面成體」的策略,可以幫助公司在生成式AI時代佔據先機。他說,本輪以大語言模型技術路線主導的AI,已成功跨越「圖靈測試」,接下來面對的挑戰是突破「缸中之腦」,發展具身智能是通往AGI(通用人工智能)的必經之路。 截至2024年底,聯想控股體系在具身智能領域投資企業近40家,涵蓋上游材料、核心零部件、智算芯片、模型算法、機器人、下游應用及解決方案等全產業鏈佈局。 于浩表示,借助聯想控股的體系資源,期待孵育出越來越多優秀AI公司,不僅服務於國內市場,更要積極「出海」,提升全球影響力。



