來源 Bonjour Holdings Limited 粵港澳大灣區美業(產業)青年雙創研討會暨CIBE中國國際美博會戰略合作簽約儀式

香港, 2022年11月24日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區美業(產業)青年雙創研討會暨CIBE中國國際美博會戰略合作簽約儀式在廣州線上會場和香港線下會場同時舉行,活動通過粵港澳青年企業家、美妝行業專家、電商界巨頭等多方研討,推進大灣區美妝行業產學研的深度融合,加快推進港澳和內地之間產業及人才的融合發展,將國內美妝產業推向國際舞台,進一步賦能美妝行業。



本次活動由廣州市人民政府港澳事務辦公室、廣州市番禺海外聯誼會、廣州市番禺區科工商信局、廣州大學城管委會、共青團廣州市番禺區委員會共同指導,粵港澳青年創業孵化器、卓悅控股有限公司、香港貓、香港產業創新中心、CIBE中國國際美博會聯合主辦。



活動以粵港澳青年創業孵化器廣州大學城會場與卓悅控股有限公司香港會場線上連線互動的形式進行,特別邀請番禺區委常委、廣州市番禺海外聯誼會理事長鄧耀棋、香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里、中國國家行政學院(香港)工商專業同學會(CAGA)會長、粵港澳青年創業孵化器榮譽主席、香港保良局總理、太平紳士陳健文共同為活動致辭,邀請兩地相關政府機構代表、高校科研機構代表、粵港澳美妝行業專家及粵港澳台僑青年等多方代表嘉賓參與。



為了打造粵港澳大灣區美妝集聚平台,引領穗港兩地美妝行業青年雙創的發展,打造國際知名美妝產業與人才集聚地標,粵港澳青年創業孵化器攜手CIBE中國國際美博會共同簽署戰略合作協議,成立粵港澳大灣區美業(產業)青年雙創基地,未來將深度整合上中下游產業鏈資源,涵蓋上游的品牌商、供應鏈,中游的MCN機構、服務商,實現美妝行業產學研創投的深度融合。



CIBE中國國際美博會副總裁黃寅許、粵港澳青年創業孵化器總經理王寒發表了對合作平台的展望,未來將共建美妝行業青年雙創人才培育實踐體系,依託香港卓悅豐富的產業資源、廣州大學城得天獨厚的青年人才聚集優勢,立足灣區,輻射全球,通過開展美妝行業產學研資深度鏈接,整合大灣區優質產業資源,彙聚粵港澳優秀產業資本,實現地區產業升級驅動,人力資源價值挖掘,賦能美妝產業,共同推動粵港澳大灣區經濟發展。



在香港貓平台以及校園貓盒啟動儀式上,香港貓總裁蘇婕介紹了香港貓平台以及校園貓盒項目,作為香港電商香港購物平台,香港貓觸達34個國家,共銷售往44個中國內地及海外渠道平台,提供多元化種類產品,迎合不同階層的市場顧客需求。隨後,珠海市煜晟電子商務有限公司總經理李澤杭作為校園貓盒校園推廣者錄製視頻分享校園貓盒項目的發展前景。



在研討會上,香港化妝品同業協會監事長及執行顧問何紹忠、香港零售科技商會主席蘇增慰、華潤資本董事總經理蔡達盟以“美顏產業與資本的創新互動,資本如何助力產業轉型”為主題進行分享,從“資本如何看美顏產業發展”、“資本如何助力美顏產業從業者轉型”兩個角度發表了各自的見解。



隨後,電商行業專家eBay業務發展經理黃竣霆、區錦明、阿里雲香港、澳門地區及菲律賓數據智能解決方案主管林紹文、Key Account Manager, Google Customer Solutions Grace Ng 就“科創企業與平台,新的美顏趨勢下,如何助力產業創新”主題,從多角度、多層面深入探討平台上呈現的美顏消費趨勢以及助力商家產業創新的舉措。



本次活動圓滿結束,未來,粵港澳大灣區美業(產業)青年雙創基地將基於各方優質資源,共同推進粵港澳大灣區青年美業雙創人才融合發展,發揮引才、招才、留才、用才的優勢,加速人才融入灣區、共建灣區、共享灣區進程,推動形成新時代全面開放新格局,努力開創粵港澳大灣區美業創新創業新局面。



關於卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號:653.HK)建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。在數字化新零售應用科技的支持下﹐集團的香港貓(HKMALL) 香港購物平台能已達34個國家,共銷售往44個中國內地及海外渠道平台,包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。除了自身發展,集團亦致力為中小企商戶提供最優質的電子商務服務及全方位智慧零售解決方案,助力企業脫變。集團創立「香港產業創新中心」為初創企業提供孵化培育服務,加速企業成長。



卓悅現於香港及澳門共設有10間線下零售店,並自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,在9個直播平台帶貨。



