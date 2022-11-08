Tuesday, 8 November 2022, 08:44 HKT/SGT Share: Sirnaomics已完成STP705用於成人腹部減脂醫學美容治療的首例受試者給藥 預計2023年上半年獲得試驗數據

美國馬里蘭州蓋瑟斯堡市，中國蘇州生物醫藥產業園, 2022年11月8日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.（「公司」，「Sirnaomics」，股份代號：2257.HK），是一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司。Sirnaomics宣佈啟動通過正在接受腹部去脂手術的患者來進行siRNA（小干擾RNA）候選藥物STP705臨床I期的減脂試驗。目前已完成首例受試者給藥。在本次臨床試驗中，公司將有機會研究其先導siRNA候選藥物在醫學美容治療中的作用。



本項臨床I期試驗為劑量範圍、隨機、雙盲、載體對照研究，將招募最多10名患者通過皮下注射給藥來評估STP705的安全性和耐受性。主要臨床終點為評估注射舒適性、局部和全身安全性表徵，以及評估STP705皮下注射劑量的組織學變化。本次試驗亦會比較三種不同濃度（120ug/mL、240ug/mL、320ug/mL）STP705的安全性和耐受性，以選擇下一步臨床研究的劑量。



「目前，美國批准的大多數非侵入性減脂療法需要有具備溫和治療效果的設備，且療程中需要多次治療。我們團隊希望本項STP705的劑量研究能夠對腹部減脂和皮下組織重塑的藥物效果，以及如何應用此療法安全有效地用於醫學美容領域提供關鍵信息。由此來幫助我們了解目前除相關於非黑色素瘤皮膚癌的研究以外，我們如何尋求安全有效的方式通過STP705進行減脂治療。」Sirnaomics執行董事兼首席醫務官Michael Molyneaux博士說道，「這項臨床I期研究將有助於我們清晰勾畫出未來研究STP705在不同身體部位進行非侵入性脂肪塑形療法的途徑。」



非侵入性減脂是一種在特定的身體部位減少和去除脂肪蓄積的治療程式，可通過冷凍溶脂、射頻和鐳射脂肪分解等方法得以實現。2021年全球非侵入性減脂的市場規模為11億美元。美國佔據了最大市場份額，預計從2022年到2030年的複合年增長率為16.1% 。由於新增的肥胖人口、醫療開支的遞增、使用先進技術的頻率增加以及社交媒體上的減脂意識不斷提高等因素，預計2022年到2030年亞太地區將以17%的增長速度超過世界其他地區。



Sirnaomics創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士表示：「一個非侵入性的減脂方案將有可能為數百萬有頦下脂肪的人提供一個獨特的方式以解決該普遍問題，而頦下脂肪很難通過飲食和運動來減少，且受年齡及遺傳所影響。在獲得美國的IND批准後，我們期待能更好地探索STP705用於醫學美容治療的功效。」



如欲了解有關本次臨床試驗的其他相關信息，請瀏覽 clinicaltrials.gov，識別碼：NCT04669808。



關於STP705



Sirnaomics的主要候選產品STP705是一種siRNA（小干擾核酸）療法，利用雙靶向抑制特性和多肽納米顆粒（PNP）增強遞送來直接敲低TGF-β1和COX-2基因表達。該候選產品已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）和中國國家藥品監督管理局（NMPA）的多項IND批准，包括用於治療膽管癌、非黑色素瘤皮膚癌和增生性瘢痕。STP705還獲得了治療膽管癌和原發性硬化性膽管炎的孤兒藥資格。STP705目前針對不同的適應症進行了七項臨床試驗：一項針對鱗狀細胞原位癌（isSCC）的IIb期臨床試驗、一項治療基底細胞癌（BCC）的II期臨床試驗、一項治療瘢痕疙瘩的I/II期臨床試驗、一項治療增生性瘢痕的I/II期臨床試驗、一項治療面部isSCC的I/II期臨床試驗、一項治療肝癌的I期臨床試驗以及一項用於醫學美容的I期臨床試驗。



關於Sirnaomics



Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家將其核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。如欲了解更多關於公司資訊，可瀏覽：www.sirnaomics.com。



聯繫方式：



Michael Molyneaux, M.D., MBA

Sirnaomics執行董事兼首席醫務官

電郵: MichaelMolyneaux@sirnaomics.com



投資者關係：

葉永基，工商管理碩士

Sirnaomics中國區首席財務官

電郵: NigelYip@sirnaomics.com



美國傳媒查詢：

Mark Corbae

電話: +1 203 682 8288

電郵: Mark.Corbae@westwicke.com



亞洲傳媒查詢：

李耀榮

電話: +852 3150 6707

電郵: sirnaomics.hk@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

