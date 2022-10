Tuesday, 18 October 2022, 16:50 HKT/SGT Share: 國泰君安國際推出全新「極速開戶」與「迎新三重禮」活動

香港, 2022年10月18日 - (亞太商訊) - 國泰君安國際(「公司」,股份代號:1788.HK)宣佈,作為香港地區最大的財富管理平臺之一,公司已推出全新H5線上「極速開戶」功能,引入人臉識別、OCR文字識別等技術,大幅優化客戶的開戶效率,為財富管理與零售客戶提供安全、便捷的服務。公司同時推出「迎新三重禮」活動,新客戶在開戶、入金或轉股後即可享受多重優惠,推廣力度空前。更多詳情,請查看官方網站的活動頁面和風險提示

開戶鏈接

活動內容:

1)開戶賞:享有3個月港美股交易免傭

2)入金賞:享免費港股十檔行情、保證金利息回贈(實際利率降低至2.65%),及價值500港幣基金份額

3)轉股賞:最高可達2,000港幣的轉股補貼



近年來,針對財富管理與零售客戶對數位化服務提出的更高要求,自2021年以來國泰君安國際已推出多項金融科技服務以推動整體數位化轉型,包括可實現最快5分鐘轉帳的「eDDA快捷存款」服務、智慧化線上客戶服務平臺等,助客戶即時掌握每一個投資機遇。未來,國泰君安國際將始終堅持「以客戶為中心」的買方立場,為客戶打造領先的財富管理平臺。



免責聲明:

國泰君安國際提醒您,杠杆交易並不適合所有人。藉存放抵押品而為交易取得融資的虧損風險可能極大。您所蒙受的虧蝕可能會超過您存放作為抵押品的資產。如閣下未能在指定的時間內支付所需的保證金款項或利息,閣下的抵押品可能會在未經其同意的情況下被出售。此優惠活動不構成對任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、推薦、意見或任何保證。投資涉及風險。投資產品的價格可升可跌。投資者須基於本身的投資目標、財政狀況及特定需要而作出投資決定;在有需要的情況下,應於作出任何投資前諮詢專業意見。詳情請參閱證券交易客戶協議書及證券保證金交易協議書有關條款(包括當中的“風險披露聲明”)。本活動內容未經香港證券及期貨事務監察委員會或任何監管機構審閱。







