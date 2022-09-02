Friday, 2 September 2022, 17:32 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康主席鄧志輝增持公司股份 對集團業務未來發展態勢維持信心

香港, 2022年9月2日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團主席、行政總裁及執行董事鄧志輝先生（「鄧先生」）於2022年 9月1日於公開市場新增購入107,000股，涉資約58.7萬港元，每股股份平均價格約5.4905港元。是次進一步增持完成後，鄧先生持有的股份數為722,034,610股，持股比例由61.26%增至61.27%。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「受益於集團對資訊科技，服務，品牌的持續性投入，集團2023財年第一季度（2022年4-6月）錄得不少於8.6億港元的銷售額，業務展現良好恢復態勢。醫思健康將持續通過內生增長和外延併購進行大健康市場的整合，鞏固市場領先地位。集團相信醫療市場在充滿挑戰的經營環境下將總體維持韌性，且長期而言公營及民營醫療健康領域的合作將推動香港民營醫療市場的支出不斷增加。展望未來，管理層對集團業務表現持樂觀態度，集團亦將持續推進與科技，電訊，房地產，保險及製藥領域巨頭的深度合作以不斷完善醫思閉環大健康生態系統。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心EC DENTALCARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科，新醫療中心及進匯醫務中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



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