Monday, 29 August 2022, 13:11 HKT/SGT Share: 遠東宏信2022年上半年盈利達人民幣28.42億元，同比增長10.47% 金融業務穩健發展 產業運營持續高品質增長

香港, 2022年8月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的金融服務及產業集團遠東宏信有限公司(股份代號：03360.HK)公佈其截至二零二二年六月三十日止之中期業績。



財務回顧

二零二二年上半年，國際國內環境複雜多變，風險挑戰增多，中國經濟發展穩增長面臨新的挑戰，但經濟總體呈現穩定恢復態勢。遠東宏信依託於中國實體經濟，繼續秉承「金融+產業」的經營理念，面對複雜多變的宏觀環境，仍實現了整體業績的穩定增長。



回顧期內，遠東宏信錄得收入總額約人民幣177.16億元，同比增加9.46%。其中金融及諮詢分部收入總體穩中有升，佔收入總額(未計稅金及附加前)的比例為65.17%，結構上金融服務保持增長但諮詢服務下降。產業運營分部於回顧期內保持持續大幅增長，收入較去年同期增長21.13%，佔收入總額(未計稅金及附加前)的比例逾30%。遠東宏信於回顧期內的普通股持有人應佔期內溢利約人民幣28.42億元，同比增長10.47%，基本每股收益為人民幣0.68元，平均權益收益率(ROE)為13.58%，整體保持穩健發展。



金融業務穩健發展，產業運營持續增長

二零二二年上半年，面對市場競爭，圍繞市場變化和客戶需求，遠東宏信持續強化對於「模式創新」理念的踐行，並在金融服務和產業運營層面加速落地，以形成由戰略到戰術的差異化優勢，確保了公司在高不確定性環境下的健康發展。



金融業務方面，面對市場融資需求的變動，遠東宏信以「城市升級、產業私行」為核心策略，在行業、客群、區域、產品四大方面同步推進。同時，不斷強化普惠金融、海外業務、PPP投資、不良資產管理等業務的運營效率和服務協同，以確保其高品質、穩健發展。回顧期內，金融及諮詢分部收入(未計稅金及附加前)達人民幣115.96億元，同比增長4.17%；金融服務收入同比增長12.39%，其中普惠金融、商業保理、PPP投資、海外業務、資產業務等新型業務方向貢獻利息收入人民幣11.87億元，同比增加35.91%。諮詢服務收入同比下降39.23%，主要因為外部經營環境變化後，遠東宏信持續優化服務結構以適應客戶需求的主動調整。



回顧期內，遠東宏信總體資產品質安全可控，不良資產率保持在1.06%的較低水準，與上年末持平。



產業運營方面，持續貼近當地市場，創新服務模式，強化經營效率，強調管理有效性，差異化競爭優勢凸顯。產業運營分部收入維持持續增長，宏信建發和宏信健康等產業運營板塊共實現收入人民幣61.98億元，較上年同期增長21.13%，分部收入佔比提升至34.83%。



其中，宏信建發作為中國領先的設備運營服務提供者，進一步積極拓展運營規模，鞏固競爭優勢，於回顧期內實現收入人民幣35.65億元，同比增長46.73%。宏信健康作為國內大型社會資本辦醫集團，積極回應國家鼓勵社會辦醫、擴大優質醫療服務供給的號召，持續聚焦醫療資源薄弱地區、打造獨具遠東特色的醫院網路。回顧期內，宏信健康實現收入人民幣20.67億元，同比增長4.05%。



二零二二年上半年，面對複雜艱巨的外部環境，遠東宏信始終遵循「鼎力塑造優秀企業」的發展願景，更加強調價值創造的持久性和有效性，不斷為股東、客戶、合作方、員工創造增量價值。下半年，遠東宏信將強化戰略聚焦和運營效率，緊緊圍繞實體經濟，以金融為主要服務手段，豐滿服務形式，提升服務能力，強化戰略協同，聯動境內境外，為遠東宏信的持續發展奠定堅實的基礎。



關於遠東宏信有限公司

遠東宏信有限公司是一家以高速發展的中國經濟為依託，專注於中國基礎產業，並以金融及產業相結合的模式服務於產業中最具活力企業的中國領先的創新金融公司。秉承「金融+產業」的經營理念，遠東宏信致力通過不斷創新產品與服務為客戶提供量身定制的產業綜合運營服務，為實現「彙聚全球資源、助力中國產業」的企業願景努力前行。十多年來，集團引領行業發展潮流，已進入《財富》中國500、《福布斯》全球企業2,000強序列。



成立20多年來，遠東宏信已由一家單一金融服務機構逐步發展成為立足中國、放眼全球、致力於推動國民經濟及社會可持續發展的產業綜合運營服務機構。遠東宏信在醫療健康、文化旅遊、工程建設、機械製造、化工醫藥、電子資訊、民生消費、交通物流、城市公用等多個基礎領域開展金融、投資、貿易、諮詢、工程等一體化產業運營服務，創造性地將產業資本和金融資本融為一體，形成了具有自身特色的以資源組織能力和資源增值能力相互匹配、協調發展為特徵的企業運作優勢。



集團總部設在香港，於上海和天津設業務運營中心，並在北京、瀋陽、濟南、鄭州、武漢、成都、重慶、長沙、深圳、西安、哈爾濱、廈門、昆明、合肥、南寧、烏魯木齊等多個中心城市設立辦事機構，形成了輻射全國的客戶服務網路。在海內外遠東宏信設立了金融服務、產業投資、醫院投資及運營、設備運營服務、精品教育、貿易經紀、管理諮詢、工程服務等多個專業化的經營平台。



2011年3月30日，遠東宏信正式在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。





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