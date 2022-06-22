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來源 EC Healthcare 醫思健康訂立可持續發展表現掛鈎雙重貸款 開創香港醫療健康市場先河

香港, 2022年6月21日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構*──醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團首次訂立可持續發展表現掛鈎貸款（「可持續發展貸款」），總值為7億港元。香港上海匯豐銀行有限公司（「匯豐銀行」）為是次交易的獨家放貸方及可持續發展結構銀行。



集團是次簽署可持續發展表現掛鈎雙重貸款開創了香港醫療健康服務市場先河，不僅強化了集團行業領導地位，亦證明了可持續發展在集團未來發展策略中的重要地位。是次訂立之可持續發展貸款由循環信貸和定期貸款組成，貸款所得額將用作一般企業運營資金。



集團致力於將聯合國 2030可持續發展目標與業務實踐相結合，並針對環境、社會和企業管治 (「ESG」) 各要素制定了一系列明確目標，其中包括減少能源消耗、提高員工對ESG工作的參與度以及對標國際標準提升公司治理水平。



香港通用檢測認證有限公司為領先的可持續發展顧問服務公司，擔任本次訂立可持續發展貸款的ESG顧問。



醫思健康執行董事兼首席策略總監及首席投資總監王家琦女士表示︰「首次訂立可持續發展貸款是集團發展的重要里程碑，是集團在可持續發展道路邁出的一大步。作為香港領先的醫療健康服務供應商，是次訂立貸款體現了集團將可持續發展納入其核心業務策略的雄心，以及將最佳優化方案逐步融入集團旗下多元品牌日常營運。我們很高興能將集團的融資策略與關鍵ESG績效指標相結合，體現集團對可持續發展的長期承諾，並為香港醫療健康市場後續的可持續金融交易提供借鑒經驗。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



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