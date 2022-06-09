Thursday, 9 June 2022, 12:57 HKT/SGT Share: 沛嘉醫療旗下加奇生物Fluxcap®球囊導引導管獲批上市 配齊急性取栓「三件套」 助力急性缺血性卒中患者救治

香港, 2022年6月9日 - (亞太商訊) - 中國具領導地位的醫療創新產品及解決方案服務商 - 沛嘉醫療有限公司 （「沛嘉醫療」或「公司」及其子公司「集團」，股票編號：9996）宣佈，沛嘉醫療旗下加奇生物自主研發的Fluxcap®球囊導引導管（國械注准20223030714）獲得國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，配齊急性取栓「三件套」。



Fluxcap®球囊導引導管擁有0.087英寸的大內腔，保障良好的器械相容性，滿足多種手術需求；採用節段式的管體加強層設計，能提供穩定的器械通路；頭端0.75毫米不顯影段能縮短術者的視覺盲端，提高手術安全性；頭端順應性球囊能封堵近端血流，有效減少栓子逃逸。此款球囊導引導管在機械取栓手術應用中的安全性和有效性已獲多篇高級別臨床研究證實：在取栓時阻斷前向血流，有效減少栓子逃逸；穩定器械通路，減少取栓次數，縮短再通時間；提高mTICI 3級再通比例，使患者臨床預後顯著改善。



此次Fluxcap®球囊導引導管的獲批標誌著加奇生物已完成急性缺血性卒中（Acute Ischemic Stroke, AIS）全產品的佈局。以Fluxcap®球囊導引導管、Syphonet®取栓支架、Tethys AS®血栓抽吸導管、Tethys®中間導引導管、Presgo®微導絲和Presgo®微導管為組合，加奇生物提供AIS完整解決方案，持續助力國內卒中中心的建設，推動急性缺血性卒中患者的救治工作。



集團董事長兼執行董事張一博士表示：「Fluxcap®球囊導引導管的獲批標誌著加奇生物AIS整體解決方案的全面上市。此獲批上市是醫工結合大背景下，研發團隊精誠合作的典範之作，也是加奇生物積極構建全面完整的缺血產品線里程碑事件。加奇生物將持續深耕神經介入的創新領域，積極研發更具有前沿創新與高效應用的神經介入產品，為國產神經介入時代的到來，提供經得起臨床檢驗的產品，造福廣大患者。」







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