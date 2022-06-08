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|Tanaka Holdings Co., Ltd.
|June 8, 2022, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業，將於貴金屬產品陣容中，發表100%由回收再利用材料生產的「RE系列」
|Mar 24, 2022, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業開發具有高分散穩定性可調製高濃度的「金奈米殼粒子」
|Dec 8, 2021, 10:00 HKT/SGT
|田中電子工業在台灣高雄市新建工廠
|Dec 8, 2021, 10:00 HKT/SGT
|田中電子工業在台灣高雄市新建工廠
|Oct 20, 2021, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業 開發出用於網版印刷的「低溫燒結奈米銀膏」
|Oct 20, 2021, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業 開發出用於網版印刷的「低溫燒結奈米銀膏」
|Sept 8, 2021, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業：對美國的醫療儀器風險基金「Ambix Life Science Fund」進行出資
|Oct 5, 2020, 13:00 HKT/SGT
|田中貴金屬：以液體釕前驅物實現世界最高水準的蒸氣壓値 開發CVD與ALD用前驅物「TRuST」
|Aug 5, 2020, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬：經選定為2020年版「經濟產業省認證全球利基型（Global Niche Top）企業」
|Dec 16, 2019, 13:30 HKT/SGT
|田中貴金屬工業於印度設立新據點
|Apr 11, 2019, 13:00 HKT/SGT
|田中貴金屬紀念財團公布「貴金屬相關研究補助金」得獎者名單
|Sept 12, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬成功開發使用銀奈米墨水的70℃低溫燒結技術及運用蝕刻製程的銀金屬整面薄膜形成技術
|July 10, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業擴大FC觸媒開發中心
|Apr 24, 2018, 11:00 HKT/SGT
|證實提升軟性觸控面板的彎曲耐久性，發展金屬網格薄膜的單邊雙層配線結構
|Apr 3, 2018, 00:00 HKT/SGT
|田中貴金屬開始提供深紫外線LED用附金錫石英玻璃蓋「SKe-Lid」的樣品
|Mar 29, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬紀念財團公布「貴金屬相關研究補助金」得獎者名單
|Mar 1, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬工業參與FC EXPO 2018大展
|Jan 10, 2018, 10:00 HKT/SGT
|田中貴金屬開始提供新開發的高品質Au蒸鍍材料「SJeva」樣品
|June 5, 2017, 19:00 HKT/SGT
|日本電鍍工程株式會社(EEJA)開發出擴展新世代電子工程領域革新的 直接圖案形成(direct patterning)電鍍技術
|Apr 10, 2017, 19:00 HKT/SGT
|田中貴金屬紀念財團公布 「貴金屬相關研究補助金」得獎者名單
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