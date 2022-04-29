Friday, 29 April 2022, 09:49 HKT/SGT Share: 聯想控股公告擬減持拉卡拉，進一步聚焦「產業運營，科技創新」

香港, 2022年4月29日 - (亞太商訊) - 據財華社報道，聯想控股股份有限公司（3396.HK）今日公告擬以集中競價、大宗交易方式減持拉卡拉支付股份有限公司（A股代碼:300773）不超過46,791,302股，即不超過拉卡拉總股本比例6%。



公告指出，以集中競價方式減持將發生在自公告日起15個交易日後的6個月內，而以大宗交易方式減持將在自公告日起3個交易日後的6個月內進行。



公告進一步指出，擬減持價格將根據減持時的市場價格確定，不會低於拉卡拉首發上市時的發行價。若拉卡拉在減持期間發生除權除息事項，則減持價格將相應調整。



截至公告，聯想控股作為拉卡拉第一大股東，持有其225,957,600股，佔比28.97%。



回顧3月底聯想控股年度業績發佈時，CEO李蓬曾表示，公司將圍繞「產業運營，科技創新」，進一步形成更加清晰的發展目標與戰略規劃，本次股份減持亦是按照該戰略思路開展的一項落地工作。



2020年以來，聯想控股陸續退出了PIC、蘇州信託、神州租車，並將資源更多地配置到實業與科技賽道，包括增持富瀚微，推動聯想集團和聯泓新科加大科技投入等。本次減持拉卡拉，預計將會對公司現金流、估值等產生正面影響。





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