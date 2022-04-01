Friday, 1 April 2022, 14:17 HKT/SGT Share: “產業運營，科技創新”成效漸顯 聯想控股（3396.HK）2021全年收入及歸母淨利再雙升

香港, 2022年4月1日 - (亞太商訊) - 據香港信報財經新聞報道，港股三月經歷了「過山車」，連續幾日大跌後，被國務院金融委會議注入一劑强心針，隨後迅速反彈，政策對於資本市場的重要性已不言而喻。大市動蕩下，投資者應該如何找到合適投資標的，從政策導向切入或許是較好出發點。



近幾年，科技創新被擺在國家發展全域的核心位置，工信部去年表示，力爭到2025年培育1萬家專精特新「小巨人」企業。今年政府工作報告也提出，「著力培育專精特新企業，在資金、人才、孵化平台搭建等方面給予大力支持」。國家對於科技創新和「專精特新」企業給予了旗幟鮮明的鼓勵，然而對於科創的投入絕非一時之功，需長期耕耘才能見得收穫。昨日公佈業績的聯想控股（3396.HK），就是一個多年佈局、持續深耕科技領域，並不斷加大投入的大綜合類企業。



聯想控股2021年全年實現收入4,898.72億元（人民幣，下同），同比增長17%，實現歸屬於該公司權益持有人淨利潤57.55億元，同比增長了49%，這也是該公司在疫情下，繼2020年收入淨利雙升後，再次取得了歷史新高的業績。



被問及如何在此等紛繁複雜的內外部不確定因素之下，保持穩健的業績增長，聯想控股首席執行官李蓬先生表示，「聯想控股在深入學習國家戰略、産業政策的基礎上，進一步明確未來方向，積極應對疫情等外部環境變化，動態調整經營思路，取得良好業績。公司一方面持續在聚焦的重點領域精耕細作，著力構建支柱型産業；另一方面，積極推進旗下企業數字化轉型升級，加大在科技創新領域投入力度，並成立創新發展中心，系統性研究國內外創新趨勢和相關科技産業的領先技術，尋求高科技領域新突破」。



此外，聯想控股也積極響應國家雙碳和共同富裕政策，進一步全面推動ESG工作的深化與落地，一如既往地切實履行企業社會責任。



産業運營夯實基本盤 加大科創投入為未來鋪路

翻看公告不難發現，聯想控股是次年度業績的發佈，對其板塊分佈進行了調整，公司回應稱，「産業運營」和「産業孵化與投資」兩個板塊能够更好地呈現公司的戰略發展思路。



提到聯想集團，公眾應該非常熟悉，作為聯想控股旗下的支柱型資産，近年來一直保持著穩健增長。疫情之下，其緊抓全球數字化、智能化轉型升級機遇，三大業務均創歷史新高，2021年收入同比上升18%至4,553.31億元，實現歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤同比大增92%至40.19億元。三大國際信用評級機構穆迪、標普和惠譽也紛紛授予積極評級，分別為Baa2，BBB-和BBB。而Lenovo並未止步於此，公司在早前公佈Q3業績時，就堅定表示「未來三年研發投入和研發人員翻番」，具體來說，則是研發投入達到200億元/年，研發人員不低於2.4萬人。據悉，聯想集團2021年Q4已投入人民幣35億元，同比增長38%；如能按時達成目標，其科技實力將進一步提升。此外，聯想集團CEO楊元慶也公開表示「正穩步邁近2023/2024財年底之前淨利潤率翻番」的目標，其盈利能力的進一步提升也值得期待。



作為聯想控股從綠地開始打造的高新技術支柱企業，聯泓新科發揮核心競爭優勢，業績再創歷史新高，實現收入同比增長28%至75.81億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤也增長了七成至5.65億元。報告期內，聯泓新科堅持創新驅動，並著重構建産業鏈體系，而其所處的材料行業門類眾多千頭萬緒，選擇哪些細分類別進行拓展是一個極為關鍵的問題。立足於現有業務，聯泓新科收購聯泓化學，把現有産業做優做强。服務於「碳中和、碳達峰」的目標，聚焦「卡脖子」領域，聯泓新科計劃在新能源材料和生物可降解材料領域投資上百億元，培育新的利潤增長點，數個重大項目已相繼備案開工建設。僅2021年，聯泓新科就新申請專利41項，完成20個新産品和新工藝的實驗室研發、18個新産品的生産工藝配方、16個新産品的産業化，「高新技術」的標簽進一步强化。



佳沃集團作為産業運營板塊的另一支柱，也成功在2021年通過一系列舉措實現扭虧為盈，高端水果和高端動物蛋白兩大業務主綫穩健向好；此外，通過出售非主營業務有效回收了資金。盧森堡國際銀行在報告期內不斷優化業務模式，積極推進中國戰略，為「走出去」的中國企業及中資金融機構提供授信支持，同時積極把外資「引進來」。



通過以上支柱企業在2021年的發展脉絡不難看出，聯想控股在不斷夯實業務基本盤的同時，對科技創新領域的加碼也在持續提升，在「2021年民營企業研發投入500家榜單」中，聯想控股位列第10位，同樣印證了這一點。科創投入屬長綫投資與佈局，對於像聯想控股這樣的企業而言，現在支柱企業的穩定發揮固然重要，但如何在此基礎上繼續「添磚加瓦」，才是其能否長遠發展的關鍵所在。



培育「專精特新」 産業孵化與投資為科創企業發展助力

「産業孵化與投資中的企業或者是由聯想控股孵化或者直接投資的，或者是由我們旗下的基金公司投資管理的，通過這些方式我們進一步支持實體經濟，特別是創業企業及成長期企業。」這或許便是聯想控股如何實現企業高質量長期可持續發展，以及為國家科創産業不斷貢獻力量的回答。



研究聯想控股産業孵化與投資板塊，會發現「專精特新」是一個不得不提的關鍵詞，其對創新企業的資源配置也包括了如股權資本、金融服務支持、管理顧問資源投入等多種形式。



聯想控股直接投資的富瀚微作為國家級專精特新「小巨人」企業，通過多年自主研發創新，積累了一系列自主核心技術。2021年，富瀚微繼續加大在芯片研發領域的投入，較上年增長超過100%，現有SoC芯片産品已在22nm工藝節點上實現量産，並開始向12nm節點進軍。聯想控股還與富瀚微共同發起設立了瀚聯半導體産業基金，推進半導體産業升級，完善産業佈局與産業生態建設。



2021年聯想控股通過旗下的聯想之星、君聯資本等新投資科技類項目超過百個，涵蓋前沿技術、生物醫藥、先進製造、TMT等領域。截至2021年末，聯想控股被投企業中共有39家入選國家級專精特新企業名單，包括國盾量子、惠倫晶體、數碼大方、達觀數據、星辰天合、漢朔科技、宇隆光電、杰華特、淩雄租賃、昂瑞微、聖湘生物等。除了投資支持外，聯想控股旗下各業務也通過供應鏈采購、金融支持和專業服務等多種方式，支持了近200家中國專精特新企業的成長。



對於2022年的工作，聯想控股表示將圍繞「産業運營，科技創新」進一步研究和細化公司的未來發展模式和管理體系，形成清晰的發展目標和戰略規劃。公司將繼續夯實業務基本盤，推動産業運營業務穩健增長，産業孵化與投資板塊的資源投放重點依舊是科技創新領域；合理調整資源配置，推動價值釋放；進一步深化CSR與ESG相關工作；持續完善公司治理，在科創領域加强人才培養引進等。



回顧聯想控股的發展歷程，董事長寧旻表示：「風雨四十載，聯想在中國科學院的指導和支持下，伴隨著國家的發展一路走來，從未忘記産業報國的初心和在新時代應當擔負起的使命。我們將一直以開放的心態，實幹的作風，秉持創業精神，始終與國家的命運、人民的福祉緊密相連，與時代的發展、社會的期待同向同行，在未來新的征程上，以扎實的成績，為新時代做出更加積極的貢獻。」





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