Thursday, 17 February 2022, 20:07 HKT/SGT Share: 華夏文化科技(1566)輕裝再出發 乘NFT、VR元宇宙風口高飛

香港, 2022年2月17日 - (亞太商訊) - 獲華夏文化科技（01566）注資控股的日本世嘉（SEGA）室內樂園JOYPOLIS品牌，從日本市場躍升至國際層面，除了於中國上海、青島、廣州等地設有直營樂園及授權樂園，更接獲不同的國際大型發展商的合作機會。作為擁有來自日本VR研發「黑科技」的華夏文化及SEGA JOYPOLIS (現稱CA SEGA JOYPOLIS)，正朝元宇宙及NFT（非同質化代幣）發展，華夏文化莊向松主席更披露，會率先在香港開設元宇宙VR（虛擬實境）遊樂園「Meta-Joypolis」，預期今年上半年開業。



華夏文化卸下重資產直營樂園的經營模式，改以輕裝上陣，將樂園、IP及多媒體娛樂業務的成功模式授權予合作方，冀以更快的速度複製品牌，與合作方共享利潤。華夏文化的品牌力及VR科技的領導地位，亦獲得多個科網企業龍頭賞識。華夏文化於2019年與華為開展合作，集團引入兼具體驗感和刺激好玩的VR軟件及遊戲內容，與華為共同開發符合5G、6G及更前沿科技的VR硬件。



據悉，華夏文化科技也正積極進行債務重組的安排，並趁股價及市值處於嚴重被低估的情況，引進新的投資方及合作方，包括與合作方成立合營公司，再引入策略投資者，共同發展元宇宙遊樂園 (Meta-joypolis)及體驗中心，首選香港，長遠將於國內開設同類遊樂園。此外，今年內亦會在東京仙台推出Sports Joypolis，以運動元素為主。



擁有大量IP動漫資源的華夏文化，在NFT領域也是野心勃勃，據悉，集團將通過其日本的友好業務網絡，連接不同日本知名的藝術家及動漫設計師，開展NFT業務 ; 其自身的動漫IP，包括虛擬偶像「紫嫣Violet」、憨八龜、藏羚王等，也將是NFT的潛在開發IP之一。





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