來源 EC Healthcare 醫思健康新開設醫療中心 鞏固行業領先地位 進一步擴大市場份額

香港, 2022年2月14日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康(「公司」,連同附屬公司,總稱「集團」;香港聯交所股份編號:2138)欣然宣佈,為滿足對醫療及健康服務的殷切需求,集團將在香港島太古太古城中心新租用兩樓層以開設新的健康醫療中心及高端影像中心,總樓面面積約12,300平方呎。



新租用樓層位於太古城中心14樓,用於開設醫思健康醫療中心,提供包括但不限於普通科、專科、牙科及痛症管理等服務,總樓面面積約8,900平方呎,中心已於2022 年 2月 11 日全面投入運作。



另一新租用樓層位於太古城中心6樓,將用於開設高端影像中心以提供一站式醫學診斷服務,總樓面面積約3,400平方呎,預計將於2022年3月啟用。 連同此新設的高端影像中心,於2022年3月,本集團預計將在新界、九龍和香港島擁有共四個高端影像中心。



董事會相信,上述擴張將成為本集團業務的增長動力,進一步鞏固本集團作為一站式綜合醫療保健服務提供者的行業地位,有效擴大醫療保健市場份額。





