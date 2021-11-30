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來源 EC Healthcare 醫思健康收購香港連鎖牙科服務公司 深化醫療服務佈局 鞏固消費性醫療領導地位

香港, 2021年11月30日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，收購庇利積臣牙科醫務有限公司（「目標公司」）55%已發行股本，總代價為約1.29億港元，其中約1.19億港元以將以現金支付，餘下約一千萬港元將透過配發及發行代價股份以每股HK$ 12.557入賬列作繳足代價股份償付。



目標公司為香港歷史悠久的連鎖牙科服務供應商，自一九五八年起在香港提供牙科服務。於公告日期，在香港中環、尖沙咀、旺角、淺水灣及清水灣共經營七間牙科診所，聘有32名執業牙醫，包括牙科醫生、專科牙醫。截止2021年3月31日止年度之經審核財務資料，該等目標公司的除稅後溢利為約1,518.2萬港元。交易完成後，目標公司的財務業績將於集團綜合財務報表綜合入賬。目標公司就其純利向集團提供保證，截至2029年3月31日共七個財政年度，目標公司的總保證純利總額應不少於1.2億港元。



目標公司歷史悠久，品牌具辨識度且知名度高，擁有成熟廣泛的企業客戶合作網絡，如香港理工大學、國泰航空、港鐵等。於收購完成後，憑藉往績卓越的運營效能，集團將受益於目標公司的品牌效益，賦能集團現有牙科相關醫療資產，進一步強化集團作為多專科醫療服務供應商的服務能力，提升客戶留存率及集團總體盈利能力。



醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生表示︰「是次收購有助於擴展集團現有的牙醫業務，深化且提升集團醫療板塊的服務能力，進一步推進集團在消費性醫療板塊的領導地位。展望未來，集團期望持續強化牙科與醫學美容間的業務聯動，以創造更大價值。同時，配套資訊科技、品牌和服務構建完善的閉環生態系統，醫思健康將進一步進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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