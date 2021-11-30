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來源 EC Healthcare 醫思健康公佈2021/22年度中期業績 集團收入飆升81.1% 稅後盈利飆升267.8%

進一步整合大健康市場

香港, 2021年11月30日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）公佈截至2021年9月30日止六個月（「期內」）未經審核之中期業績。



業績摘要

-- 集團總收入大幅上升81.1%至14.44億港元

-- 集團的銷售額上升61.8%至15.32億港元，創歷史新高

-- 息稅折舊及攤銷前之盈利大幅增長181.3%至3.23 億港元

-- 稅後盈利飆升267.8% 至 1.96 億港元，每股基本盈利 14.2港仙

-- 醫療服務收入大幅上升109.9% 至7.58億港元，收入佔比上升至52.5%

-- 擬派中期股息每股10.2港仙

-- 集團透過收購獸醫業務進入寵物服務市場， 拓寬醫療領域範疇

-- 於2021年9月30日，集團之總服務佔地面積上升約41%至449,000平方呎

-- 於2021年9月30日，集團在香港、中國內地及澳門增至176名全職專屬註冊醫生，聯網醫生超 1400 名



回顧期內，儘管封關導致訪港醫療旅客數量銳減，受益於對醫療服務的旺盛需求，本地整體市場情緒改善，及零售業全面復甦，醫思健康實現收入按年增長81.1%至 14.44 億港元。期內集團的整體銷售額按年上升61.8%至15.32億港元。同時受惠於併購醫療資產所產生之收入增加，集團的醫療服務收入按年大幅上升109.9% 至7.58億港元，醫療服務佔總收入的比重上升7.2個百分點至52.5%。此外，在中國大陸醫療美容行業整體監管趨嚴的趨勢下，集團依托其於醫美市場的領先地位及強大的品牌力，加速整合醫美市場份額，進一步鞏固其市場領導地位。期內，集團中國內地收入按年上升35.3% 至約7,974萬港元。



在富有執行力的管理層領導下，集團持續優化營運效率，集團息稅折舊及攤銷前之盈利（即未計利息、稅項、自有物業、廠房及設備折舊及攤銷前的盈利）為3.23億港元，按年增長181.3%。期內，集團通過收併購進一步完善其閉環生態系統，集團稅後盈利按年上升267.8% 至1.96億港元，每股基本盈利為14.2港仙。董事會建議派發中期股息每股10.2港仙。



內生增長與併購雙策略並行 進一步開拓市場份額

集團一直堅持內生增長與併購並行策略，持續完善全方位業務佈局，擴大醫療業務規模，以滿足持續增長的醫療保健服務需求。期內，集團的14.44億港元的收入當中，約80%來自內生增長，其餘約20%來自期內新併購，收併購項目的收入貢獻比例較去年同期大幅提升。於2021年9月30日，包括在中國大陸的15家診所在內，集團共經營91家診所及服務中心，所佔樓面面積合共約449,000平方呎，較上年同期上升約41%。集團在香港、中國內地及澳門共有176名全職專屬註冊醫生，共覆蓋23個醫療專科服務。期內，集團醫療業務表現亮眼，專科分部、健康管理及化驗分部、痛症及養生服務分部、高端影像分部的收入分別實現約179%、271%、46%及56%之按年增長。



同時，集團持續透過併購發展新的醫療服務及拓寬醫療領域範疇。期內，集團收購香港獸醫業務，進入市場潛力龐大的寵物服務市場，集團目前擁有7間動物醫院及2間動物影像中心，並聘有29名全職註冊獸醫。集團收併購系統及品牌日趨完善，憑藉高效企業系統整合能力及卓越營運能力，配套強大的品牌影響力、優質服務、以及數碼科技平台，集團持續賦能分散且低效的醫療服務資產，進一步打造以客戶為中心的大健康生態閉環。自上市以來，集團的內生增長和收併購均有良好表現，自2016至2021財年，集團的內生增長項目的複合年均增長率達13.9%，收併購項目的複合年均增長率達96.6%。集團預計未來仍可保持相若的復合年均增長率以達至2025財年60億港元的銷售額目標。



報告期後的業務最新發展

集團於報告期後，宣佈了兩項醫療資產收購，進一步提升集團的醫療板塊市場份額，深化醫療服務佈局。



2021年11月8日，集團宣佈以總代價1億港元收購香港專科醫療中心70%已發行股本，待收購完成後，集團將擁有 6 個額外的醫學專科，包括 (i) 麻醉科，(ii) 內分泌、糖尿病及代謝科，(iii)血液和血液腫瘤科，(iv) 兒童呼吸系統科，(v) 生殖醫學專科和 (vi) 呼吸系統科，並在香港新增五間醫療中心及超過30名全職註冊醫生。



2021年11月29日，集團宣佈以總代價1.29億港元收購連鎖牙科診所55%已發行股本，待收購完成後，集團將於香港新增七間牙科診所及32名執業牙醫。



以上兩項收購事項完成後，集團將在香港，中國內地及澳門擁有超過230位全職註冊醫生。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生總結：「展望未來，集團對業務表現持樂觀態度。有鑑香港疫情趨於穩定，相信兩地人員往來即將恢復，預計市場將迎來進一步有力的消費反彈。醫思健康坐擁深耕多年的具影響力品牌帶來的優勢，過往一向是醫療旅遊客戶訪港的首選，封關前約有20%的銷售貢獻來自醫療旅客，足見市場對集團優質服務的肯定。隨著運營效率的不斷提升，和閉環生態的逐步豐富，醫思健康有信心可準確把握内地和香港對醫療醫美服務的旺盛需求，交出更亮眼的成績。未來集團將繼續通過內生增長和收併購同步驅動業務發展，進一步構建完善的封閉生態系統，提升運營效率進一步進行大健康市場的整合。集團對達成2025財年60億港元的銷售目標充滿信心。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智能，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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