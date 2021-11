安樂工程獲頒建造業議會可持續金融認證計劃證書

香港, 2021年11月17日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司 (股份代號1977),連同其附屬公司(統稱為「安樂工程集團」,「安樂工程」或 「集團」)欣然宣布集團成為香港首家獲頒建造業議會可持續金融認證計劃證書的機電工程集團。

安樂工程獲建造業議會可持續金融認證計劃頒發首張綠色金融證書

該計劃旨在提供一個通用框架和簡易的評估系統,促進建築業界應用可持續金融工具,從而支持香港特區政府促進香港成為亞洲領先的可持續金融中心,並於2050年前實現碳中和的承諾。



貫徹落實綠色及可持續發展的承諾,集團已建立首個綠色金融框架,幫助其訂立綠色融資交易,為可帶來環境及可持續發展效益的項目提供資金,同時支持集團的業務策略和願景。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示:「可持續發展一直是我們業務策略的重點之一。除了專注推動集團於發展創新科技和卓越工程的領先地位,我們更致力運用專業知識,對聯合國可持續發展目標作出貢獻。我們很榮幸成為首家獲頒建造業議會可持續金融認證計劃證書的機電工程集團,力證我們創新和可持續解決方案的實力對保護環境方面的貢獻。」



集團繼續堅持恪守「重承諾、慎履行、創成果」的座右銘,將綠色、可持續發展和人才發展視為其核心價值,並將環境、社會和管治原素融入業務發展,冀能藉著減少未來項目的碳排放為環境帶來正面改變,並通過有效的培訓計劃培養人才,為行業創造共同價值。



關於安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是為香港領先的機電工程服務供應商之一。集團總部設於香港,業務覆蓋澳門、中國內地、英國和美國。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。



