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來源 EC Healthcare 醫思健康發佈正面盈利預告 預期2021/22財年上半年未經審計收入大漲逾60% 稅後溢利飆升逾200%

香港, 2021年11月9日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）發佈正面盈利預告，預計集團截至2021年9月30日止的六個月（簡稱「期內」）之未經審計收入及稅後溢利較2020年同期預期大幅上升分別60%以上及200%以上。



受益於(i) 較2020年同期相比，期內客戶對本集團所提供之醫療服務的需求上升，本港零售業的全面復甦令本地消費情緒改善；(ii)較2020年同期，期內集團營商多年業務之運營效率的提升；及(iii) 期內新收購獸醫業務的貢獻，及上個財政年度下半年新收購的醫療資產之整合達成的協同效應，集團錄得業績增長。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「展望未來，集團對業務表現持樂觀態度。本集團將繼續通過內生增長和收併購同步驅動業務發展，進一步構建完善的封閉生態系統，為客戶提供更優質的服務，並藉助集團旗下多品牌和多專科的協同從而進一步進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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