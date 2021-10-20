偉能集團與福耀集團簽訂戰略合作協議

|
|
|Wednesday, 20 October 2021, 19:00 HKT/SGT
|
香港, 2021年10月20日 - (亞太商訊) - 偉能集團國際控股有限公司（「偉能集團」或「集團」，股份代號︰1608.HK）攜手中國技術進出口集團有限公司及福州旭通工業科技有限公司，以聯合體形式與福耀玻璃工業集團股份有限公司（「福耀集團」）簽訂現代能源管理與實施的戰略合作協議。簽約儀式於10月19日於福耀集團總部順利舉行。
聯合體將發揮各自優勢和經驗，共同成為福耀集團的合同能源管理服務商。根據協議內容，各方將於現代綜合能源管理領域進行全方位的戰略合作，以強強聯合、優勢互補、互惠互利、互利共贏為原則和基礎，在可再生能源建設、智慧能源管理及碳資產管理等範疇開展廣泛合作。
偉能集團首席投資官劉波陽先生表示：「我們很高興透過聯合體成為福耀集團的合作夥伴，為福耀集團及其附屬公司提供綜合能源管理的支援，推動中國能源行業的持續發展。綜合能源方案透過運用可再生能源和各種提高能源效益的技術，將為中國於2060年前達致碳中和的目標發揮關鍵作用。」
福耀集團於1987年成立，是專注生產及銷售汽車安全玻璃的大型跨國公司，於1993年在上海證券交易所主板上市（股份代號：600660.SH），並於2015年在香港交易所上市（股份代號：3606.HK）。福耀集團多年蟬聯《財富》中國500強、中國民營企業500強，是全球其中一家最大的汽車玻璃供應商。
偉能集團是一家總部位於香港的一體化分佈式發電專家，主要從事電力系統集成（SI）業務，即發動機式發電機組與發電系統的設計、集成及銷售，以及投資、建設及營運（IBO）業務，即投資、建設及營運分佈式發電站，為客戶供應可靠電力。偉能集團為亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商之一。
話題 Press release summary
部門 金融, 能源 , 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Jan 25, 2021, 08:51 HKT/SGT
|偉能集團發盈喜 預純利大增逾70%
|Aug 3, 2020, 13:31 HKT/SGT
|中銀國際首次覆蓋偉能集團給予「買入」評級
|July 29, 2020, 14:19 HKT/SGT
|招銀國際證券對偉能集團維持確信「買入」評級
|July 6, 2020, 18:41 HKT/SGT
|偉能集團開始營運位於斯里蘭卡的38.8兆瓦新電站
|June 16, 2020, 12:25 HKT/SGT
|偉能集團合資公司為緬甸引入液化天然氣
|Apr 1, 2020, 18:17 HKT/SGT
|偉能集團獲招銀國際重申「買入」評級
|Mar 31, 2020, 10:47 HKT/SGT
|偉能集團2019純利增長33%至283.6百萬港元
|Mar 30, 2020, 12:15 HKT/SGT
|偉能集團成為Rolls-Royce Power SystemsMTU產品中國分銷商
|Feb 24, 2020, 09:06 HKT/SGT
|偉能集團於斯里蘭卡簽訂新合約 於當地的總裝機容量將增加至接近100兆瓦
|Feb 10, 2020, 17:15 HKT/SGT
|偉能集團攜手中技公司為緬甸增900兆瓦發電容量
|Nov 24, 2016, 18:50 HKT/SGT
|偉能集團首日於聯交所主板掛牌交易
|Nov 13, 2016, 17:02 HKT/SGT
|偉能集團宣佈於聯交所主板上市計劃