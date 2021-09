安樂工程培訓中心於香港正式啟用

香港, 2021年9月7日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司(股份代號:1977),連同其附屬公司(統稱為「安樂工程集團」,「安樂工程」或「集團」)欣然宣布安樂工程培訓中心(「培訓中心」)正式啟用。佔地逾3,500呎的培訓中心,不僅為員工提供一個專門的培訓空間,更引入創新科技包括物聯網(IoT)及虛擬實境(VR)以提升教學效率。同事可透過多元化的培訓計劃,提升其專業知識及職業發展所需的技能,並在設備完善的培訓中心熟習各種機電工程設施的操作和維修保養,冀能為集團及工程界培育更多優秀人才。

安樂工程培訓中心正式啟用,為員工提供一個專門的培訓場地。

培訓中心亦設有體驗專區,展示集團在四大業務上應用或自行研發的創新技術。

培訓中心設有課室、圖書閣及多用途會議室,為同事提供舒適而周全的環境以接受培訓。

培訓中心特設時間廊,讓同事回顧集團發展的里程碑,增加對集團的認識和歸屬感。

貫徹集團追求創新的理念,培訓中心引入一系列的先進科技,當中包括將VR技術應用於培訓課程中,可謂創香港機電工程界之先河。透過虛擬實境平台,提高培訓的質素及靈活性,讓同事更容易掌握當中技巧,工作時更得心應手。同時,培訓中心亦設有體驗專區,展示集團在四大業務領域所應用或自行研發的創新技術,包括IoT,建築信息模擬(BIM)和機電裝備合成法(MiMEP)3D打印模型、智能安全帽、人工智能驅動平台及先進的升降機緩衝器和限速器,讓同事能透過互動形式,更加瞭解集團的服務及競爭優勢。



儘管去年疫情肆虐,集團仍透過網上形式為同事持續提供培訓的機會,全方位培育安樂工程之人才。培訓中心啟用後,同事在培訓上的選擇將更多元化,令他們能夠更充分了解課程內容。而去年推出的集團網上資源及培訓平台-ATALent,正好與培訓中心相輔相成。ATALent提供最新的培訓與發展資訊,以及不同培訓課程的錄像,讓同事不論在線上線下,都能隨時隨地重温課程及索取最新課程資料,培養終生學習的企業文化。



培訓中心作為安樂工程二千五百多名同事之間的學習平台,在設計上亦顧及同事的需要,包括把集團的核心價值及營運方針融入室内設計之中,另設有圖書閣及多用途會議室等,藉此加強同事之間的聯繫。培訓中心的入口處更特設時間廊,旨在與同事分享集團發展的里程碑,提升同事對集團的認識和歸屬感。



安樂工程一直秉持「以人為本」的宗旨,致力協助同事全人發展。現時,集團已發展12個內部培訓系列,涵蓋ATAL Familiarisation、管理層分享、專業技術、質安環、BIM、項目管理、合約管理、軟技能、資訊科技與企業資源規劃(ERP)及其他企業職能系列等。同時,集團會因應同事的職涯階段,提供相關的課程以切合所需。



安樂工程集團主席潘樂陶博士表示:「專業人才向來都是集團以至業界最重要的資產,故此集團一直致力培訓人才,為我們的同事提供大量的培訓及實習機會。今天安樂工程培訓中心的正式啟用,為集團在人才培育的旅程奠定重要的基石。未來,我們將繼續秉承新科技、新市場及新業務模式的增長策略,致力研發及引入更多創新科技,不僅運用於業務發展上,更投放資源在人才培訓方面,以推動集團和業界的長遠發展。」



過去一年,集團的總培訓時數超過30,000小時。隨著培訓中心的成立,集團未來將會以人均每年15小時的培訓時數為目標,培育更多具專業技能的工程專才,加速集團和業界的可持續發展。



關於安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是為香港領先的機電工程服務供應商之一。集團總部設於香港,業務覆蓋澳門、中國內地、英國和美國。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。







