Wednesday, 1 September 2021, 14:21 HKT/SGT Share: 聯想控股2021上半年收入2285.7億元 歸母淨利46.9億元 支柱資產穩健提升 科技佈局積極推進

香港, 2021年9月1日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；股份代號：3396.HK）於2021年8月31日公佈截至2021年6月30日止（「報告期」）未經審核的中期業績。報告期內，聯想控股實現收入人民幣2,285.65億元，同比上升24%，連續第9個報告期實現增長；歸屬於公司權益持有人淨利潤人民幣46.91億元，同比上升636%，創歷史同期最佳表現。



財務摘要

截至2021年6月30日止6個月：

-- 收入為人民幣2,285.65億元，同比上升24%；

-- 權益持有人應佔淨利潤為人民幣46.91億元，同比上升636%；

-- 期內利潤為人民幣87.17億元，同比上升295%。



聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生表示：「2021上半年，雖然全球疫情有所反覆，國際市場的完全恢復仍待時日，但中國政策導向鮮明，政府領導有力，國內市場活力足，經濟持續快速恢復，為企業的發展創造了良好條件及獨特優勢，國家十四五規劃的出台為企業發展更進一步指明了方向。聯想控股一方面通過有效的管控和增值服務，鞏固夯實業務運營基本盤，支柱資產穩健發展，競爭優勢得以提升；同時，公司調整業務戰略，抓住中國經濟高質量發展機遇，積極推進科技領域佈局，實現了良好的業績增長，各項業務優化舉措也在穩步推進。此外，公司旗下基金延續出色表現，多家被投企業上市及各項募投管退工作全面有序落實。未來，聯想控股將進一步做好產業基礎，提高盈利增長韌性，搶抓新一輪產業變革契機，加快佈局科技領域新興產業，實現企業的長遠健康發展，貢獻更大社會價值。」



支柱資產競爭力不斷提升 資產組合持續優化成長



報告期內，公司戰略投資整體經營業績穩健增長，支柱資產和聚焦業務的競爭力不斷提升，進一步調整投資組合，提高資產組合質量，資金資源回流加速。與此同時，公司進一步加大科技領域投入，堅持科技引領、深化創新驅動、強化產業協同並舉的發展路徑，推動企業的可持續高質量發展。



受益於全球數字化及智能化轉型，聯想集團實現長期可持續盈利增長，收入同比上升25%至人民幣2,107.8億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤增長172%至人民幣15.4億元。個人電腦業務保持全球第一，非個人電腦業務也獲得強勁增長。基礎設施方案業務加速改善盈利，連續6個季度增速大幅超越市場平均水平。方案服務業務帶動其盈利能力提高，以服務為主導的轉型戰略取得成效。隨著「碳中和」共識加速形成，聯想集團在2019/20財年大幅超額完成減排目標，並力爭到2050年達成淨零碳排放。作為高科技製造企業，聯想集團將通過數字化與智能化打造綠色製造、供應鏈體系，引導帶動產業鏈共同實現零碳轉型，同時積極對外賦能，助力各行各業實現低碳發展，共同構建人與自然生命共同體。



聯泓新科從綠地起步，歷經10餘年發展，成長為專注於先進高分子材料及特種精細材料的高新技術企業，報告期內，淨利潤同比增長131%至人民幣5.48億元。隨著公司經營業績的穩步提升，聯泓新科的市值也迎來大幅增長。同時，公司積極籌劃投資併購，收購聯泓（山東）化學，進一步完善產業佈局，提高了持續盈利能力和穩定性；投資江西科院生物，於生物可降解材料領域培育新的增長點。此外，公司主要裝置經濟技術指標進一步優化，繼續保持行業領先水平。聯泓新科繼續加強產品開發及市場渠道拓展，產品結構也持續優化，EVA、PP、EOD等多個細分產品市場佔有率繼續保持國內領先水平。截至報告期末，聯泓新科共擁有授權專利131項。公司還充分運用研發平台優勢，積極推動新產品及工藝開發，共完成16個實驗室研發、14個生產工藝配方、8個新產品產業化。



盧森堡國際銀行在歐洲疫情影響下仍實現了顯著增長，上半年淨利潤同比增長18%至約4,700萬歐元，管理資產規模提升至455億歐元，核心一級資本充足率13.18%。銀行的穆迪及標準普爾評級均維持A2╱穩定╱P-1和A-╱穩定╱A-2。應對疫情後新環境，BIL將不斷強化零售、私人和公司及機構銀行間的業務組合優勢；逐步推進中國業務，盧森堡、瑞士、中國香港及北京四地聯動進一步加強；財富管理業務將通過服務目標市場，定位精準客戶，帶動持續增長；目標運營模式和經營文化將會把BIL打造成一家「穩健行遠、蓬勃發展」的銀行。



佳沃集團以水果和高端動物蛋白為兩大業務主線，同時在生鮮半成品和農業食品科技等領域積極佈局。報告期內，佳沃集團深化戰略佈局，聚焦核心主業，收入同比增長9%至人民幣97.78億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤人民幣2.4億元，轉虧為盈。鑫榮懋持續完善水果全產業鏈佈局，通過深化供應鏈優勢和大單品戰略，收入快速增長，佳沃品牌影響力進一步擴大並成功實現品類迭加。隨著國際市場價格持續回升，佳沃食品的三文魚業務逐步恢復，同時積極推進增值3R產品研發，拓展多元化銷售渠道；原有業務繼續保持行業領先地位。此外，公司出售參股企業部分股權，進一步聚焦核心主業。



2020年，聯想控股首次戰略入股富瀚微，佈局半導體賽道, 截至2021年6月30日，聯想控股作為第一大股東，通過附屬公司合計持有富瀚微15.91%的股權。富瀚微是中國專注於以視頻為核心的芯片設計開發領先企業。其2021半年度業績報告顯示，公司上半年營業收入同比增長154.37%至人民幣7.18億元，歸屬於上市公司股東淨利潤同比增長215.67%至人民幣1.39億元，業績的穩健提升也帶動公司市值獲得大幅增長。半導體、集成電路是聯想控股長期關注的賽道之一，聯想控股將與團隊更深入地合作，共同推動富瀚微的長期發展。



報告期內，聯想控股產業運營能力進一步增強，戰略投資各業務板塊全面盈利，歸母淨利潤同比增長約人民幣30億元。先進製造與專業服務板塊收入同比增長46%至人民幣38.94億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤同比增長108%至人民幣7.94億元，其中的東航物流作為內地首批、民航首家混改試點企業成功於今年6月9日登陸上交所，成為聯想控股「雙輪驅動」模式的又一成功案例。報告期內，東航物流根據市場需求變化，通過增加運力投入、拓展運力合作渠道、推進「港到港」產品體系建設、加大客戶開發力度和改善服務體驗等措施，提升經營表現，業績同比保持增長。金融服務板塊實現收入人民幣31.41億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤人民幣3.18億元，若剔除漢口銀行引戰確認一次性股權稀釋損失以及考拉科技處置資產損失和減值損失影響，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤同比增長20%。正奇控股持續踐行「投貸聯動」業務模式，圍繞戰略新興產業及生態鏈進行業務聚焦；拉卡拉支付加大產品創新與市場開拓力度，支付交易規模和收入保持良好增長態勢，科技服務收入繼續快速增長；君創租賃穩健發展，淨利潤同比增長44%；現代財險持續探索產品和服務創新，上半年累計實現保費收入同比增加410%至人民幣3.34億元。疫情對創新消費與服務板塊的不利影響基本消除，報告期內收入同比上升103%至人民幣5.33億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤人民幣6,700萬元。三育教育積極配合國家政策導向，提供普惠性學前教育服務；德濟醫院不斷強化優勢神經專科及其他綜合性科室發展，管理和服務水平得以提升。



財務投資募投管退有序開展 持續貢獻穩健現金回流



2021年上半年，中國經濟持續復蘇，資本市場蓬勃發展，聯想控股旗下基金保持出色表現，多家在管企業成功上市，募投管退工作全面有序開展，全部或部分退出項目超過60個，貢獻逾20億元現金回流。



聯想之星共管理8支基金，規模超過人民幣33億元，累計投資境內外項目超過300個。報告期內，聯想之星投資項目超過20個，涵蓋前沿技術、生物醫藥、數字醫療、TMT細分方向，在管項目近50個發生下輪融資，15個項目實現退出。截至2021年6月30日，四期美元基金已完成最終交割，生物醫藥專項基金已完成首輪交割。



君聯資本共管理28支基金，在管總規模超過人民幣600億元。截至6月30日，募集基金總額人民幣63.35億元，報告期內，累計完成20項新項目投資，涵蓋TMT及創新消費、醫療健康、企業服務、智能製造等行業內的創新及成長期企業，全部或部分退出項目33個，創造良好現金收益。截至6月30日，君聯資本共有90家投資企業成功上市（不含新三板企業個數）。



弘毅投資擁有PE、不動產、公募基金、對沖基金及風險創投業務，管理資金總規模達1000億人民幣。截至6月30日，弘毅投資在管基金13支，此外，旗下公募基金管理公司弘毅遠方管理7支基金。報告期內，弘毅投資各業務板塊新投項目及原有項目追加投資均有序推進，投管方面亦有在管企業實現上市，項目退出方面較為活躍，為聯想控股貢獻了持續穩定的現金回款。



長期以來，聯想控股及旗下三家基金平台持續關注並投入於高新技術產業，現積累了相當的資產佈局，超過20家所投企業榮登中國工業和信息化部公佈的國家級「專精特新小巨人」名單，其中包括富瀚微、工大高科、國盾量子、聖湘生物、漢朔科技、微納芯、英思特稀磁、惠倫晶體、微導納米、中晟全肽生化、數碼大方、雲跡科技等。上述公司具有業績良好、科技含量高、市場競爭力強等特點，並切合中國產業升級趨勢，有望迎來更為廣闊的發展空間。



資本運作持續推進 多家被投企業成功上市



報告期內，聯想控股的戰略投資及財務投資基金平台持續推進資本運作，包括東航物流在內，截至2021年6月30日，有12家被投企業完成上市，至少11家企業正在推進IPO。



正奇控股在生物醫療領域的投資項目科美診斷4月9日成功上市；工大高科6月28日登陸資本市場，成為中國工業鐵路信號控制與智能調度第一股；同時，正奇多家投資企業的上市申請已獲受理或準備提交。此外，鑫榮懋及漢口銀行IPO準備工作也在有序推進中。



財務投資方面，聯想之星投資的康諾亞生物於7月8日在香港IPO。君聯資本有10家在管企業於報告期內完成上市，分別為江蘇康眾數字醫療科技股份有限公司、北京凱因科技股份有限公司、NexImmune, Inc.、New Horizon Health Limited等。弘毅投資所投企業叮咚買菜也於報告期內完成IPO上市工作。



聯想控股董事長、執行董事寧旻先生表示：「2021上半年，聯想控股面對複雜的外部環境，把握以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，抓住新時代賦予的歷史機遇，穩紮穩打，變革突破，取得了良好業績，也為公司的長遠發展奠定了更加堅實的基礎。與此同時，公司始終把承擔社會責任放在戰略高度，堅持「產業報國」的願景，長期奉行「以人為本」理念。在國家鼓勵的方向上把企業發展好是我們的第一要務，要通過自身的產業積累和獨特的業務模式，持續促進更多中國實體經濟、創業創新的共贏發展，創造更好的經濟效益和社會效益；公司還將持續關注環境、能源等問題，支持並推動旗下企業在綠色節能環保等方面進一步發揮自身帶頭作用；公司會一如既往地堅持社會公益投入，包括創業幫扶、教育扶貧、弘揚正氣、應對自然災害等方面，同時充分研究並結合國家需要，深化實踐，為促進社會公平和共同富裕，為中國經濟的高質量發展和第二個百年奮鬥目標做出更大貢獻。」



關於聯想控股股份有限公司

聯想控股是中國領先的產業投資運營公司，創造了「戰略投資+財務投資」雙輪驅動的獨特業務模式，重點聚焦實體經濟和科技創新領域，通過價值發現和價值創造，構建並管控優秀且有高潛力的資產組合，推動公司價值持續成長。戰略投資以長期持有為目的，聚焦於戰略方向構建和優化資產組合，打造支柱型業務，分佈於IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及先進製造與專業服務五大領域；財務投資以財務回報為導向，選擇合適的產品與標的組合投資，以天使投資、風險投資、私募股權投資為核心，打造出完整的財務投資產業鏈。基於對經濟與企業的深刻理解，聯想控股總結並形成了頗具特色的投資理念與管理體系；通過前瞻性佈局、清晰的投資策略以及持續的管理與增值服務，在若干領域打造了一批有影響力的優秀企業。





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