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Wednesday, 11 August 2021, 16:56 HKT/SGT
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來源 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.
四環醫藥 (0460.HK)：響應醫美專項整治，倡導中國醫美「正能量」

香港, 2021年8月11日 - (亞太商訊)  - 2021年6月10日，國家衛健委牽頭八部委發佈了「關於印發打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案的通知」。2021年8月9日，人民日報刊發了題為「醫療美容，要最佳效果也要防不良後果」文章。文章表明，整治的目的只有一個，即高屋建瓴，加強監管，嚴厲打擊非法醫療美容服務，營造風清氣正的醫美大環境，樹醫美新風，並促其健康發展。

進口產品樂提葆®（注射用A型肉毒毒素）是由韓國Hugel公司生產的一款醫美產品。知名國際投資機構貝恩資本為韓國Hugel公司控股股東。四環醫藥旗下北京渼顏空間生物醫藥有限公司，作為該產品的中國總代理，長期致力於打造中國醫美領軍企業，並在2020年10月從中國國家藥品監督管理局獲得該產品的正式批准，成為第一家韓國該類產品獲得批准的醫藥企業。四環醫美作為中國醫美「正能量」的一份子，積極響應八部委「打擊非法醫療美容服務」專項活動，責無旁貸。

四環醫美，與眾多醫美產品生產企業一樣，是中國醫美「正能量」的倡導者，但也是非法渠道產品的受害者。非法渠道的所謂醫美產品，不僅侵害求美者的身心，而且嚴重阻礙了中國醫美健康持續發展之路。更與我黨提出的「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」背道而馳。

四環醫美，將積極主動配合相關政府職能部門，將追根溯源，為嚴厲打擊非法產品走私，非法產品製售，非法產品運輸，提供有力證據。四環醫美也會努力敦促韓國相關企業尊重和配合中國政府的政策、嚴格監管出口渠道、共同防範打擊走私，確保韓國醫美產品的合法性，保障兩國消費者的利益。

四環醫美，將積極與中國整形美容協會行業發展與自律委員會合作，積極參與「中國醫美」小程序，公佈採購產品的合規醫美醫療機構名單，並定期更新，聯合推廣產品的「掃碼驗真」功能。

四環醫美，將與關注中國醫美的各界同行一起，為營造中國醫美「真」 「正」的大環境不懈努力。

四環醫藥控股集團有限公司
四環醫藥控股集團有限公司（「四環醫藥」或「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）（港交所股份代號：0460）創立於2001年，2010年於香港聯合交易所有限公司主板上市，是一家以創新為引領，堅持創新驅動、仿創並舉，擁有獨立領先的自主生產、研究與開發技術平台，具備豐富的全球化產品管線和成熟卓越銷售體系的國際化製藥企業。四環醫藥聚焦醫美、心腦血管、消化系統、抗感染、腫瘤、精神神經及糖尿病等高增長治療領域，以自主創新研發和孵化培養高增長新業務的雙輪驅動戰略，打造中國領先的醫美和生物醫藥領軍企業。

如欲獲得更多四環醫藥資料，請瀏覽公司網站 https://www.sihuanpharm.com/



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部門 制药及生物技术, 健康与医药
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