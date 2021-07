香港, 2021年7月27日 - (亞太商訊) - 港九新界販商社團聯合會攜手油尖旺愛心慈善基金聯合主辦「油尖旺購物節 重振地區經濟」 計劃,活動配合政府分期發放電子消費券,於8月至10月每月舉辦抽獎活動,目的為幫助油尖旺區小商家渡過困境、推動電子支付系統並振興本地特色經濟文化。卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」股票編號653.HK)大力支持是項活動,並贊助總值50萬元現金券予大會作抽獎活動禮品,為推動本港經濟出一分力。

卓悅大力支持「油尖旺購物節 重振地區經濟」計劃,並贊助總值50萬元現金券予大會作抽獎活動禮品,助力本地小商家推動「科技+消費」的新零售生態,為推動本港經濟出一分力。

卓悅集團執行董事趙麗娟(圖左)及香港特別行政區食物及衞生局局長陳肇始教授(圖右)日前出席「油尖旺購物節 重振地區經濟」計劃啟動禮,並任大會嘉賓。

卓悅為是次活動中零售業唯一的贊助機構,發揮助人互助精神,透過豐富的卓悅現金券作抽獎禮品,期望可吸引更多顧客購物,同時鼓勵市民以電子消費;而卓悅香港貓HKMALL香港購物平台之KOL直播團隊更被大會邀請成為唯一的直播團隊,助力小商戶以直播帶貨形式作產品推廣宣傳,並於8 月份進行。卓悅香港貓HKMALL 與油尖旺區3500 家販商合作,每店張貼香港貓HKMALL平台二維碼,打開販商合作通道,加速幫助小商戶發展「科技+消費」的新零售生態。



卓悅控股有限公司主席陳健文先生表示﹕「透過參與是次贊助活動,期望能鼓勵更多市民以電子方式消費, 商戶間發揮互助精神﹐一起合作共度時艱。同時,集團積極響應政府『電子消費券計劃』,大力推動『科技+消費』的營運模式,幫助小商家由舊業態轉型至新生態,提升用戶體驗,加速數字化升級,全面開展智慧零售業務。」



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美粧及生活消費品連鎖零售集團,現於香港及澳門共設有21間綫下零售店,卓悅香港貓(「 HKMALL 」)香港購物平台觸達34個國家,共銷售往44個中國內地及海外渠道平台,包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅現時自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。







