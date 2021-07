Friday, 23 July 2021, 15:19 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅(653.HK)獲大股東增持超2000萬股 對公司未來發展前景充滿信心

香港, 2021年7月23日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」股票編號653.HK) 欣然表示集團主席兼大股東增持公司股份。



卓悅控股主席陳健文先生於二零二一年七月二十日以平均每股0.2455港元增持20,304,000股之公司股份。增持後,陳健文先生持有本公司股份數量為2,244,195,868股,佔本公司已發行股份的63.89%。



作為本集團大股東及主席,陳健文先生的股份增持舉動,突顯了他對本集團的價值及發展前景充滿信心。



卓悅控股有限公司主席陳健文先生表示﹕「本人對公司未來發展前景與內在價值充滿信心。集團正積極推動數字經濟和實體經濟的深度融合,搭建從線上到線下一體化的購物體驗,佈局智慧零售,由舊業態轉型至新業態。卓悅著力發展電商服務,其『卓悅香港貓 HKMALL』銷售平台更為中小企商戶打通大灣區以至世界各地的銷售渠道,助力商戶快速進軍全球最大的電商市場。憑藉集團具前瞻性的戰略佈局,為股東創造最大價值。」



卓悅主營 Beauty、Health & Beautiful Life 三大品類貨品,打造成為生活百貨及潮流時尚品連鎖零售集團,結合大數據,為品牌和產品提供精準的投放和銷售方案,開創「新零售+科技」的模式,實現線上線下商業融合。



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美妝及生活消費品連鎖零售集團,現於香港及澳門共設有21間綫下零售店,卓悅香港貓(「 HKMALL」)香港購物平台觸達34個國家,共銷售往44個中國內地及海外渠道平台,包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅現時自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。







