Friday, 9 July 2021, 08:31 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康進一步向策略性股東鄭志剛博士及 Aspex Management 發行股份 加強醫療地產化戰略部署

香港, 2021年7月9日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，策略性投資者鄭志剛博士及Aspex Management以先舊後新方式進一步增持集團股權，加強雙方戰略關係及促進集團的發展。



集團以先舊後新方式，向鄭志剛博士，太平紳士及Aspex Master Fund（「買方」）分别有條件以每股14.5港元最终出售6,455,172及10,758,621新股，佔公司現有已發行股本約1.55%，及緊隨配售後公司經擴大已發行股本約1.53%。集團預計認購事項所得款項淨額約為2.48億港元，擬作為擴大於香港及中國大灣區的診所網絡、併購，以及一般企業用途。海通國際證券有限公司為配售代理。



集團早前於2021年4月以每股7.80港元配售合共29,636,000 股股份予鄭志剛博士及Aspex Management。此次交易完成後，兩位策略性股東的持股量將由2.69%上升至緊隨配售後公司經擴大已發行股本約6.53%。



是次投資為鄭志剛博士之私人投資，鄭志剛博士是一名文化企業家，涉足範疇包括大中華地區之零售、酒店、辦公室產業領域，其創立了結合博物館與零售概念的K11品牌，以及管理遍佈中國內地核心城市之商業及住宅物業，且統領新世界發展有限公司之香港大型商業地產項目維港文化匯及旅遊醫療相關之航天城項目。鄭博士是次增持股份，深化了與集團間作為戰略投資者的關係。藉助鄭博士在香港和中國房地產及資本市場的戰略價值，集團能提升精準佈局並促進地產健康化策略的推進。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示︰「很高興看到戰略投資者鄭博士和 Aspex Management 對集團業務前景充滿信心。集團相信本次發行將優化股東基礎及提高公眾持股量。醫思醫療一直專注拓展粵港澳大灣區業務，與房地產巨頭的戰略合作夥伴關係是重要戰略之一。我們相信，與兩位投資者的長期夥伴合作關係，可使集團加快資源配置及精準佈局大灣區業務發展，把集團業務發展推向另一高峰。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所及專業健髮中心髮森。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



關於鄭志剛博士

鄭志剛博士是一位在新世代中具有遠見的領導者及文化企業家，掌管新世界集團及周大福集團，亦是K11品牌及C資本的創辦人。鄭博士負責制定鄭氏家族業務的發展戰略及營運方針，亦是鄭氏家族的第三代接班人。鄭氏家族是世界上最著名及最有影響力的家族之一。鄭氏家族在2021年《福布斯》香港首富榜中排名第三，截至2020年12月31日，其資產總值超過880億美元。鄭博士是一位著名的投資者，具有豐富的經驗及良好的往績。



關於思柏投資 （Aspex Management）

思柏投資是一家成立於香港，專注於亞洲公開市場及私募股權投資的機構投資者。思柏的投資足跡遍布整個亞洲區的各個行業，並以在投資範圍內找出優秀的行業賽道跟管理團隊為目標。思柏受託管理的資金主要來自於世界領先的大學捐贈基金、慈善基金會、家族基金和第三方資產管理公司。



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