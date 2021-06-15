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來源 EC Healthcare 醫思健康收購寵物相關業務 發揮客戶業務協同性 整合及企業化寵物市場

香港, 2021年6月15日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈進入寵物市場賽道，集團以現金總代價6,600萬港元向張獸醫及陳獸醫收購亨潤、溢豐、香港獸醫影像中心及鋒冠 (「該等目標公司」）51%股權。該等目標公司主要提供獸醫服務，於香港經營兩間動物醫院及兩間動物影像中心，並聘有14名註冊獸醫，目標公司各自經營一間動物醫院／動物影像中心。截止2021年3月31日止年度之未經審核財務資料，該等目標公司除稅後溢利及資產淨值分別為約2,187萬港元及3,028萬港元。交易完成後，該等目標公司的財務業績將於集團的綜合財務報表綜合入賬。



張獸醫及陳獸醫各自就亨潤的純利向集團提供保證，截至2028年3月31日共七個財政年度，亨潤的總保證累計純利應不少於1.21億港元；而張獸醫就溢豐、香港獸醫影像中心及鋒冠的純利總額向集團保證，截至2026年3月31日共五個財政年度，溢豐、香港獸醫影像中心及鋒冠的保證累計純利總額應不少於4,969萬港元。



醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生表示︰「香港寵物服務市場潛力龐大，然而行業存在分散性且運營失效性問題，如缺乏高效績效營銷管理、多元客戶流量入口、客戶行為大數據分析、客戶服務系統化等問題。醫思健康冀運用本身於香港醫療市場改革的領先經驗、集團品牌服務以及其數碼科技平台，運用高效企業系統整合能力，賦能分散且低效的寵物服務資產，為寵物服務市場帶來改革與提升。」



醫思健康一直致力圍繞客戶打造閉環生態系統服務，集團對新目標收購業務持樂觀態度，相信寵物服務業務將使集團業務組合多樣化，提高客戶服務需求滿足度及客戶品牌粘度。新業務板塊預期為集團提供新收入來源，且能與集團現有業務互相發揮協同效應，進一步鞏固集團作為綜合醫療健康集團的行業領導地位。



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所及專業健髮中心髮森。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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