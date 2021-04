華夏文化科技與印尼合作方簽署戰略合作諒解備忘錄

香港, 2021年4月22日 - (亞太商訊) - 中國首屈一指的多媒體動漫集團華夏文化科技集團有限公司(「華夏文化科技」或「集團」,股份代號:1566) 欣然宣佈,與印尼一間大型企業簽署戰略合作協議,通過共享相關資源,於其旗下或其業務夥伴擁有及/或經營的購物廣場,引進集團旗下全球No.1的CA SEGA JOYPOLIS (華夏世嘉室內樂園) 品牌以及動漫IP潮玩產品業務至上述購物廣場,為廣場提升客流量及擴大客戶群,同時為集團及其包羅萬有的潮玩商品提供推廣及營銷業務的新渠道。



較早前於3月12日,華夏文化科技亦與泰國卜蜂集團 (國內稱「正大集團」) 達成同類型的簽署戰略合作,為集團的CA SEGA JOYPOLIS海外樂園及版圖再下一城。



(相關公告詳見: https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0311/2021031101214_c.pdf )



目前集團於上海、青島及日本東京分別直營CA SEGA JOYPOLIS,並通過輕資產模式,授權合作方於廣東增城及江門開設CA SEGA JOYPOLIS樂園,集團亦與多個合作方簽署長期計劃;旗下兒童樂園品牌Wonder Forest樂園業務遍佈中國一二線城市。



如有任何查詢,歡迎致電852-21809699 / karen.li@animatechina.com







