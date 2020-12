Monday, 21 December 2020, 16:18 HKT/SGT Share: 海爾智家私有化海爾電器獲百慕達法院批准 後者將於12月23日正式退市

香港, 2020年12月21日 - (亞太商訊) - 海爾智家(600690.SH, 690D)以協議安排方式將海爾電器(1169.HK)私有化已由百慕達法院於2020年12月18日舉行的呈請聆訊批准。



預期該計劃将於12月21日正式生效,海爾電器將自週三(23日)上午九時起撤銷在聯交所的上市地位,海爾智家则於當日上午九時起在聯交所掛牌上市交易。



成功登陸香港聯交所後,海爾智家將成為「A+D+H」三地上市的知名企業,而海爾電器則成為海爾智家的全資附屬公司。此外,通過整合兩間公司的產品研發、採購、製造,海爾智家將逐步推動運營水平的優化。預期改善的財務表現和多元化的投資者基礎,將提升公司在資本市場的關注度,並進一步提振其流動性。



據悉,海爾智家是海爾集團旗下子公司之一,從事家電產品的研發、製造及分銷。如今已轉型為全球智慧家庭解决方案的服務商,且在全球擁有家電品牌集群,業務遍及全球160多個國家與地區。公司於今年9月發佈全球第一個場景品牌「三翼鳥」,通過爲用戶提供全場景的解决方案與升級服務,創場景品牌與生態品牌的全球引領。



海爾電器則主要負責洗衣機、熱水器及净水器產品的研發和生產製造,以及海爾智家旗下產品的分銷。期間公司70%以上的原材料、部件及成品採購自海爾智家。預期私有化完成後,二者之間的關聯交易將可以消除,有助於雙方的效率提升和費用優化。





