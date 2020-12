Wednesday, 9 December 2020, 20:20 HKT/SGT Share:

來源 Haier Electronics 海爾電器特別股東大會順利通過私有化議案

香港, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - 12月9日,海爾智家股份有限公司(「海爾智家」,600690.CN)換股私有化海爾電器集團有限公司(「海爾電器」,1169.HK)取得重大進展。海爾電器發佈公告稱,特別股東大會以99.99%的高贊成票順利通過私有化議案。



海爾電器特別股東大會於當日上午召開,有關私有化的議案獲得多數股東支持,最終順利通過。下一步則有待百慕達法院於12月18日公佈裁決結果。若最終私有化議案獲法院裁決生效,海爾電器股份於香港聯交所上市地位將撤銷,並成為海爾智家下的全資附屬公司,而海爾智家H股亦將於12月23日在聯交所開始買賣。



根據上月公佈的協議安排文件,待計劃生效後,海爾電器計劃股東將就每股計劃股份獲得1.6股海爾智家新發H股,以及海爾電器作出的1.95港元現金付款。海爾電器股東在獲得現金滿足其流動性需求的同時,所獲EPS亦將增厚,且海爾智家計劃在2021-2023年期間將分紅比率逐步提高至40%(以普通股股東應佔淨利潤為準),以兌現其提高全部股東回報的承諾。



海爾智家主要從事冰箱/冷櫃、洗衣機、空調、熱水器、厨電、小家電等智能家電産品與智慧家庭場景解决方案的研發、生産和銷售,公司於1993年、2018年分別在上海證券交易所上市(600690.CN)和法蘭克福交易所上市(690D),若此次交易完成,海爾智家將成功建立「A+H+D」資本市場佈局,整合後的海爾智家將進一步構建基於物聯網的智慧家庭生態系統及加強其全球化舉措,從而激发全球家庭市場的增長潛力,鞏固自身在全球的領導地位。





