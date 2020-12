Wednesday, 9 December 2020, 17:24 HKT/SGT Share:

財華社:新材料領先企業聯泓新科成功上市 聯想控股(3396-HK)資產組合優化提升 資本運作陸續有來

香港, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - 據香港財華社報導,2020年12月8日,聯想控股(3396-HK;以下簡稱“公司”)旗下聯泓新材料科技股份有限公司(003022-SZ;以下簡稱“聯泓新科”)正式在深圳證券交易所中小板掛牌上市。聯泓新科此次公開發行數量為14,736萬股,發行價格為11.46元/股,掛牌當日股價頂格上漲44%報16.5元/股,市值達169.5億元。此次聯泓新科募集資金約16.1億元,將用於技術升級改造等項目。上市之後,公司持有附屬公司聯泓新科股權比例為51.77%。



聯泓新科深交所上市儀式,公司管理層及各位嘉賓共同敲響開市寶鐘



甲醇制烯烴(DMTO)裝置



聯想控股表示:“上市是聯泓新科企業發展歷程中的關鍵里程碑,也是聯想控股在科技和實業領域打造領先企業的又一落地成果。”



佈局10年 聯想控股打造新材料行業領先企業

聯泓新科是一家從事先進高分子材料及特種精細材料的研發、生產與銷售的高新技術企業,前景十分廣闊。據中研普華研究院《2020-2025年中國新材料行業現狀分析及發展趨勢報告》分析,得益於需求提升帶動、政策支援及科研院所和企業的大力投入,我國新材料產業在當前和今後一段時間內將處於高速發展期,預計到2025年產業規模將發展到8萬億元。



早於十年前,聯想控股瞄準行業機遇,從綠地投資做起,通過資金與資源投入、管理和文化賦能,助力聯泓新科的快速成長;2014年,聯泓項目建成投產創下業內同類裝置最快建設紀錄;2017年,聯泓新科成功引入國科控股作為戰略投資者。



聯想控股表示:“用十年的時間,培育一家新材料上市公司,需要長遠的眼光、能力與定力。聯泓新科在新材料領域的發展戰略,與聯想控股在科技領域的長遠佈局高度吻合,未來會有很多想像和發展空間,我們將一如既往地支援它的發展。聯想控股希望通過更多的案例,創造出更大的經濟價值與社會價值。”



創新驅動+運營提升 聯泓新科盈利穩健

聯泓新科以創新作為驅動力,成為了科技成果產業化的典型案例。聯泓新科現已建成以甲醇為主要原料,生產高附加值產品的烯烴深加工產業鏈,運行有甲醇制烯烴(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、環氧乙烷(EO)、環氧乙烷衍生物(EOD)等多套先進裝置,生產運營水準處於行業領先地位。其中,龍頭DMTO裝置是國內首套完全自主智慧財產權的百萬噸級甲醇制烯烴和烯烴分離一體化裝置。



目前,聯泓新科已成長為年銷售收入近60億元的現代化新材料高新技術企業。據招股書顯示,2017、2018年、2019年及2020年1-9月,聯泓新科歸屬于母公司股東的淨利潤分別為5519.72萬元、2.29億元、5.32億元和4.23億元,連續保持高速增長。疫情期間,聯泓新科保持了生產和經營的穩定,其2020年上半年利潤與去年同期基本持平,顯示出了較強的抗風險能力。



聯泓新科表示:“聯泓新科的上市,為我們未來實現跨越式發展提供了增長動力。我們將牢牢抓住我國產業升級和消費升級的歷史性機遇,堅持‘新驅動+運營提升’發展模式,專注於新材料領域,持續增強自主創新能力,不斷提升核心競爭力,打造在新材料若干細分領域領先的產業集群。”



被投企業陸續上市 聯想控股多板塊各領域資本運作有序推進

聯想控股佈局多元行業,通過多年打造,旗下企業上市工作均處於有序推進之中。金融服務板塊的正奇金融所投項目有4家上市;農業與食品板塊方面,華文食品於2020年9月14日于深交所成功上市。財務投資領域,2020上半年,聯想之星所投項目燃石醫學和開拓藥業已分別於美國和香港掛牌上市。截至目前,君聯資本在管企業有8家上市掛牌,弘毅投資有3家被投企業成功上市。



已成功上市的聯泓新科隸屬於聯想控股的先進製造與專業服務板塊,該板塊致力於發展全球領先的製造及相關領域的專業服務業務,目前已佈局先進材料、高端物流等領域。該板塊的聯營公司東航物流,為全球防疫抗災、復工複產做出重大貢獻,2020年上半年業績亦經受住了新冠疫情考驗,同比實現增長,其IPO相關工作也在按計劃有序開展。同時,農業與食品板塊的鑫榮懋正在接受上市輔導。相信隨著聯想控股旗下各板塊業務持續發展,其自身的顯性價值將得到進一步提升及鞏固。







