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來源 佳明集團控股有限公司 佳明集團控股有限公司公佈截至2020年9月30日止之中期業績 收益增加114%至7.861億港元

期內溢利錄得7,020萬港元

宣布派發中期股息每股4.0港仙

香港, 2020年11月16日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」，股份代號：1271.HK）今天公佈截至2020年9月30日止六個月（「2020/21上半年」）之中期業績。



摘要

- 期內錄得總收益約7.861億港元，較去年同期增加114%

- 期內錄得淨溢利約7,020萬港元，上升60%

- 撇除投資物業的公平值變動，基礎溢利增加223%至約8,340萬港元

- 宣佈派發中期股息每股4.0港仙

- 對數據中心租賃業務之蓬勃發展保持樂觀，目標於短期內發展兩座新高端數據中心

- 抓緊機遇增加香港土地儲備，審慎探索中國內地市場的房地產開發項目



集團綜合總收益由截至2019年9月30日止六個月(「2019/20上半年」)約3.675億港元，增加約114%至2020/21上半年約7.861億港元。收益增加主要由於九龍啟德之建築項目於2020/21上半年正全力進行，並錄得重大進展。



集團於2020/21上半年的淨溢利約7,020萬港元，與2019/20上半年約4,400萬港元相比增加約60%。每股盈利為4.9港仙（2019年(重列)：3.1港仙）。撇除投資物業的公平值變動，集團2020/21上半年錄得基礎溢利約8,340萬港元，較2019/20上半年基礎溢利約2,580萬港元增加約223%。每股基礎溢利為5.9港仙（2019年(重列)：1.8港仙）。淨溢利增長主要得益於（i）建築分部之確認收益增加；（ii）期內售出「明寓」一個複式及一個標準單位獲得的利潤較上年同期售出三個標準單位為高。



集團的政策在於預留足夠資金發展未來業務的同時，亦讓股東得以分享集團的利潤。董事會現宣佈將於2020年12月16日派發中期股息每股4.0港仙（2019年：每股4.0港仙）予2020年12月4日名列公司股東名冊的股東。



集團來自建築業務的收益由2019/20上半年1.644億港元增加227%或3.736億港元至2020/21上半年5.380億港元。期內收益增加主要乃因啟德之建築項目正全力進行且錄得重大進展。



集團的數據中心租賃業務在新型冠狀病毒大流行期間保持良好。來自此分部的收益由2019/20上半年約7,190萬港元增加約8.6%或620萬港元至2020/21上半年約7,810萬港元，主要由於已簽約之新客戶遷入及使用iTech Tower 2的數據中心空間。於2020年9月，集團成功完成收購新界粉嶺兩幅地塊，擬用作發展兩座新高端數據中心。



集團位於新界青衣首個住宅發展項目「明翹滙」，實用面積約345,000平方呎，提供共776個包括一房至四房以及特式戶的住宅單位。上蓋工程現正進行且進度良好，而整個項目預計於2021年底完成。此項目自2019年11月展開預售後獲市場熱烈迴響，現已售出約86%住宅單位，錄得預售總額累計約42.3億港元。



集團位於九龍太子道西279號的高檔住宅項目「明寓」亦銷售理想。於回顧期內已完成兩個單位之銷售及交付，確認之收益約1.70億港元。此外，本集團就銷售六個單位訂立了六份臨時買賣合約，合計合約銷售金額約2.357億港元。該六個單位的交易預計將於2020年12月至2021年10月期間完成。



為增加土地儲備，集團於2020年11月初簽訂一份臨時買賣協議，內容有關收購位於新界粉嶺聯發街1號的地塊，地盤面積約6,800平方呎。此收購預計於2021年1月完成，其代價將由集團內部資源及／或銀行貸款結付。



佳明集團主席兼執行董事陳孔明先生表示：「2020年是新型冠狀病毒大流行的一年，對不同行業均造成巨大挑戰，亦癱瘓了眾多經濟活動，全面恢復經濟的道路仍然漫長且不確定。我們將善用現有資源補充集團在香港的土地儲備，同時審慎探索中國市場合適的物業發展項目，並努力推售「明翹滙」和「明寓」餘下之單位。另一方面，我們預期由於疫症令更多人使用電子科技，故對新高端數據中心的需求亦將大大提高，因此我們最近收購兩幅未發展土地擬發展為高端數據中心，以擴充集團數據中心的容量，藉此抓緊此需求上升的機遇。建築業務方面，面對同業間的激烈競爭，我們目前將重點放在完成現有項目上，並會以觀望態度投標新建築項目。」



有關佳明集團控股有限公司 （股份代號：1271.HK）

佳明集團控股主要從事樓宇建築、物業租賃及物業發展業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商，集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一，客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現擁有兩座高端數據中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮，擬發展兩座新高端數據中心。集團並擁有超過二十年的建築經驗，作為主承建商為本地知名發展商的住宅物業發展項目提供樓宇建造服務，以及現有樓宇改動、翻新及裝修服務。此外，集團正在發展位於青衣細山路的住宅項目「明翹滙」，以及銷售位於九龍太子道西的高檔住宅項目「明寓」。



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楊瑩瑩

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Nov 16, 2020, 08:51 HKT/SGT

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