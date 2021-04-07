2021年第七屆投資者關係大獎現正接受公眾提名



香港, 2021年4月7日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會欣然宣布2021年第七屆香港投資者關係大獎（「獎項」）現正式接受公眾提名。踏入獎項連續舉辦的第七年，香港投資者關係協會期待透過此獎項表揚更多於投資者關係表現出眾及奉行最佳守則的香港上市公司。







香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示：「2020年對不同界別而言都是充滿挑戰的一年，而對於在新冠肺炎疫情爆發期間仍須與投資界保持溝通的投資者關係團隊更是尤為困難。危機溝通是投資者關係專才的重要職能之一。我們謹此再次感謝高級管理層及各投資者關係專員在困難時期對維持最佳企業管治及透明度的不懈努力，同時期望迎接更好的一年。」



陳博士續說：「在疫情下，資產管理人及分析員均期望各公司能夠有效率和及時地提供其財務及業務相關的重要資料。更重要的是，公司應向持份者提供具前瞻性的展望，以便他們就公司作出更準確的評估。此等範疇將會成為投票選出得獎者時的考慮因素，故此2020年投資者關係大獎更別具意義。」



獎項去年得到投資界廣泛支持，共168間上市公司角逐各個獎項。此外，超過670名合資格投票的人士和超過310間合資格投票的機構共投出9800票予各個組別共43名得獎者。投票數字證明上市公司及投資界對香港投資者關係大獎的廣泛認同及其在投資界別所擔當的重要角色。在一眾得獎者之中， 小米集團（股份代號:1810）、置富產業信託（股份代號:778）及莎莎國際控股有限公司（股份代號:178）分別為「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股、中型股及小型股的得獎公司。



2021年第七屆香港投資者關係大獎很榮幸再次邀請到香港恒生大學何善衡博士銀行學及金融學系鄭子云教授擔任評審團主席。於2018年，一項名為「國際與國內分析師的相對估值效應：來自投資者關係大獎的分析」的研究利用了香港投資者關係大獎網上投票數據進行。根據最後投票數據（即三年間418家獲提名公司共18,172張有效票數），鄭教授發現獎項公佈對得獎公司的股票價值產生正面影響，其交投量亦大幅增加。此外，公司透明度亦顯示獲提名但未獲獎的公司在活動過後之透明度出現顯著改善。



2021年第七屆香港投資者關係大獎現正接受公眾提名於香港聯合交易所上市的公司。獲提名人士及上市公司經確認參賽資格後，投資界包括買方及賣方分析員及基金經理將可參與網上投票。各獎項組別中取得最高選票（得分）的獲提名專才或公司將贏得獎項，並再由評審團甄選出「投資者關係飛躍進步獎」、「整體最佳投資者關係公司大獎」及「ESG卓越大獎」之得獎者。為確保評選過程公平公正，評審團由來自學術界、專業機構代表及投資界組成。



2021年第七屆香港投資者關係大獎共有15項獎項組別，以表揚奉行優良投資者關係守則的人士及企業。其中12個獎項組別將透過公開提名及投票產生，其餘3個獎項則由評審團選出。得獎名單將於 2021年 8 或 9 月在香港舉行的頒獎典禮上公布。有關詳情，請瀏覽 www.hkira.com/awards。



縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次出任本年度香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及鑽石贊助商。有關獎項的各個組別及準則，以及重要日期，請查閱附錄部份。



關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 (HKIRA) 是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會，負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。



協會致力於促進投資者關係守則的進步，以及提升會員的專業能力和地位。至今，協會擁有逾1,000名會員，他們大部份任職於香港聯合交易所上市企業。恒生指數成份股中，約六成企業為協會會員。協會會員亦來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇，當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料，請瀏覽 http://www.hkira.com。



有關香港投資者關係大獎

每年一度的香港投資者關係大獎旨在鼓勵、認可及表揚一眾個人及於香港聯合交易所上市的公司於本地投資者關係行業的卓越表現。創辦於2015年，此獎項每年表彰在投資者關係方面具有高水準的個人和公司，以他們的卓越成就在投資界中樹立榜樣。



頒獎禮包括早上舉行的會議及中午舉行的頒獎儀式，匯聚投資者關係專才及行內專業人士，表揚該年度投資者關係行業的成就。更多關於獎項及網上提名的資料，請瀏覽 www.hkira.com/awards。



傳媒查詢

縱橫財經公關顧問有限公司

龍肇怡 電話： +852 2864 4867 電郵：cindy.lung@sprg.com.hk

高文萱 電話： +852 2114 2370 電郵：rachel.ko@sprg.com.hk

劉玉華 電話： +852 2864 4824 電郵：rachel.lau@sprg.com.hk

網站：www.sprg.asia



香港投資者關係協會

陳寶怡 電話： +852 2117 1846 電郵：irawards@hkira.com

網站：www.hkira.com







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

