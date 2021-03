Wednesday, 31 March 2021, 16:09 HKT/SGT Share:

來源 Legend Holdings 聯想控股2020年收入及歸母淨利雙升7% 戰略聚焦核心業務 穩健經營銳意突破

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司(3396.HK)於2021年3月31日公佈截至2020年12月31日止(「報告期」)經審核的全年業績。2020年,公司收入為人民幣4,175.67億元,同比上升7%;歸屬於權益持有人應佔淨利潤為人民幣38.68億元,同比上升7%。報告期內,新冠疫情雖對公司上半年生產經營帶來諸多不利影響,但通過採取措施積極應對,下半年歸母淨利潤實現了243%的同比增長。



「2020年不確定性加劇,聯想控股在有效抗擊疫情的同時,穩步前行,開拓進取,達成全年目標。」聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生表示:「報告期內,戰略投資業務主動調整經營策略,聚焦核心業務並推動上市進程,特別是核心資產聯泓新科順利登陸資本市場;同時控制風險,加速資源回流,為未來發展佈局奠定良好基礎,財務投資繼續保持優異表現,實現良好利潤貢獻與現金回流。此外,公司特有的『雙輪驅動』業務模式再造投資新案例,打造了佈局高科技領域的新範式。2021年是中國十四五規劃開局之年,聯想控股將充分結合內外部環境變化,積極推動並動態調整戰略,為股東和社會持續創造價值。」



戰略投資穩健經營,「雙輪驅動」再添新案例

作為聯想控股的業務基本盤,公司戰略投資業務歷經疫情考驗,全年穩健經營,並於危機中謀求新機遇。同時,公司通過「雙輪驅動」戰略入股富瀚微,佈局高科技專業賽道。



聯想集團是化危為機的典型代表,保證了全球工廠生產經營穩定,為抗疫做出突出貢獻,並憑藉自身強大的全球化供應鏈管理能力和生產製造能力,充分發揮中國供應鏈的優勢,把握機遇,銷售收入連續兩個季度創歷史新高,保持全球PC第一位置;在向服務轉型方面也取得突破,新業務收入佔比快速提升。2021年1月12日,聯想集團公告稱將通過發行CDR登陸國內科創板。報告期內,IT板塊的收入同比上升8%至人民幣3849.92億元,歸母淨利潤同比上升30%至人民幣20.93億元。



先進製造與專業服務板塊在報告期內實現收入同比上升5%至人民幣62.30億元,歸母淨利潤同比增長61%至人民幣7.66億元。聯泓新科全年業績出色,積極克服疫情帶來的挑戰,在保證公司穩定運行,各項指標持續向好的同時,在新領域不斷突破,產品結構進一步優化,研發創新取得積極進展,全年實現淨利潤同比增長21%至人民幣6.55億元,創歷史新高。東航物流作為國內航空貨運龍頭企業,為全球防疫抗災、復工復產做出重大貢獻,同時把握機遇,拓展新客戶與新市場,2020年業績錄得大幅增長,也為後續全面提升服務能力提前佈局,奠定了基礎。



公司加大了對金融服務板塊被投企業的全方位投後管理與增值服務,積極調整經營策略,提升對實體經濟優質客戶的服務力度,在風控方面採取更為審慎的策略,報告期內實現收入人民幣77.67億元,歸母淨利潤人民幣18.74億元,總體實現穩健經營。盧森堡國際銀行業務表現良好,已經初步形成四地聯動的國際化業務網絡。正奇金融進一步完善風控體系,確保業務基本盤穩定,同時繼續踐行「投貸聯動」模式,成果逐步顯現,共五家被投企業上市,兩家成功過會;報告期內實現淨利潤同比增長140%至人民幣5.21億元。新項目投資拓展方面,報告期內公司完成對現代財險的投資,成為在保險業的重要佈局。



佳沃集團雖受到疫情衝擊,但通過降本增效,局面已經開始逐步改善,報告期內,農業與食品板塊錄得收入人民幣170.37億元。鑫榮懋確保全年收入保持快速增長,並成功引入戰略投資方。華文食品在深交所順利完成首次公開發行。對於創新消費與服務板塊而言,疫情帶來嚴重影響,聯想控股與板塊內企業共克時艱,減輕疫情衝擊,報告期內錄得收入人民幣7.39億元。三育教育積極探索多層次辦園模式,著手業務轉型,新的戰略定位為學前教育領域平台型綜合服務商。德濟醫院營業收入同比增長19%。



「戰略投資+財務投資」雙輪驅動一直是聯想控股特有的業務模式,在此之前已通過該模式發掘數個行業領軍企業,獲得了豐厚回報。報告期內,公司通過雙輪驅動戰略性入股富瀚微,成功將基金投資項目轉變為科技領域的戰略性投資項目,進一步佈局高科技領域。富瀚微是中國領先的芯片設計開發企業,積累了一系列自主核心技術,且始終保持高比例研發投入。未來,聯想控股將充分利用自身產業資源和優勢,與富瀚微一起深入合作,推動長期發展。



財務投資持續表現優異,實現良好利潤貢獻及現金回流

2020年,資本市場波動加劇,財務投資採取更為謹慎的投資策略,積極把握政策調整紅利,大力推動被投企業上市,超15家登陸資本市場,另有多家成功過會。2020年,財務投資板塊歸母淨利同比增長169%至人民幣24.39億元,三隻基金報告期內累計實現現金回流超過人民幣40億元。



君聯資本是中國領先的私募股權投資機構,截至2020年12月31日,共管理基金25隻,規模超人民幣500億元。報告期內,募集基金總額人民幣45.24億元;累計完成51個新項目投資,全部或部分退出項目44個,創造了良好的現金收益;在管企業有11家上市。此外,2021年2月亦有四家被投企業上市,至此,君聯資本共有84家投資企業成功上市(不含新三板企業個數)。2021年,君聯資本計劃新募集人民幣六期基金,並完成醫療人民幣三期基金的最終募集,同時將加強推動在管基金的項目退出,為投資人創造良好的投資回報和資金回流。



聯想之星是中國領先的天使投資機構,截至2020年12月31日,共管理七隻基金,規模超人民幣30億元,累計投資境內外項目超過280個。報告期內,2家企業掛牌上市,投資項目超過20個,在管項目有超過50個發生下輪融資,14個實現退出。截至2020年12月31日,四期人民幣基金已完成最終交割,四期美元基金已完成第二輪交割。



投資管理機構弘毅投資,截至2020年12月31日,主要管理13期基金,總規模超人民幣800億元。報告期內,弘毅投資不動產三期基金完成兩輪募集;弘毅創投一期基金完成最終交割,募集總規模1.3億美元;弘毅遠方管理五隻公募基金。報告期內,新投及原有項目追加投資均有序推進,投管方面亦有在管企業實現上市,項目退出較活躍,貢獻了持續穩定的現金回款。



戰略聚焦核心業務,積極推動被投企業上市

2020年,聯想控股在積極推動旗下企業上市方面又取得了新成果。聯泓新科於2020年末登陸深交所,它是聯想控股從零開始,通過資金和資源投入、管理和文化賦能,成功培育起的又一家行業領先企業,並在2017年幫助其引入戰略投資者國科控股。聯泓新科的發展歷程說明了聯想控股產業報國的初心與決心,更用實踐證明了公司利用自身優勢打造支柱業務的能力,也為中國科技成果轉化和產業規模化發展提供了示範意義。以聯泓新科目前股價計算,它為聯想控股帶來了超百億價值提升。2021年3月11日,東航物流作為央企首批混改試點企業,成功通過發審會,將在不久之後登陸A股。



戰略聚焦核心業務是聯想控股發展戰略的重要內容之一。報告期內,公司已完成退出蘇州信託,2021年一季度順利退出神州租車和Pension Insurance Corporation Group Limited。至此,3個項目給聯想控股累計實現超過人民幣40億元的現金回流,為公司未來發展佈局奠定了良好的資金基礎。



「科技」引領發展,提升整體資產活力

環球經濟全面復蘇仍未到來,各種不確定性和內外部挑戰依然存在。聯想控股將充分結合環境變化,制定並動態調整未來發展規劃,持續提升現有業務競爭力,鞏固和發展支柱型資產,夯實基本盤;在戰略投資持續優化行業及資產佈局的同時,財務投資保持一定體量的投入;以「科技」為引擎,引領公司未來發展,充分發揮「雙輪驅動」的獨特優勢,在科技、醫療等領域探索佈局,提升公司整體資產活力。



聯想控股董事長、執行董事寧旻先生表示:「2020年是新一屆管理層上任後的開局之年,全體聯想人不畏挑戰迎難而上,交出了滿意答卷。聯想控股作為一家植根中國、放眼全球的多元化投資控股公司,經過多年發展與打磨,形成了深厚積澱:良好的品牌和市場形象、對中國科技和實業的深刻理解、優質的資產組合及價值創造能力、特有的管理理念和企業文化、保障企業長期穩定發展的股東結構、市場化的激勵和約束機制等。內外部挑戰依然嚴峻,通往願景之路任重道遠,但展望未來,我們仍充滿信心。十四五規劃大力宣導的以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局給了我們新的發展空間,無論是5G、人工智能,還是大數據、新基建,都帶來新行業的發展機遇。聯想控股將始終堅持產業報國初心,穩中求進,聚焦存量資產優化提升,探索新賽道佈局,積極履行社會責任,開創合作共贏的未來。」



關於聯想控股股份有限公司

聯想控股是中國領先的大型多元化投資控股公司,擁有「戰略投資+財務投資」雙輪驅動的獨特業務模式,通過價值創造和價值發現,構建並管控優秀且有高潛力的投資組合,推動公司價值的持續成長。戰略投資以長期持有為目的,聚焦於戰略方向購建和優化投資組合,打造支柱型業務,業務分佈於IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及先進製造與專業服務五大領域;財務投資以財務回報為導向,選擇合適的產品與標的組合投資,業務以天使投資、風險投資、私募股權投資為核心,打造出完整的財務投資產業鏈。基於對經濟與企業的深刻理解,聯想控股總結並形成了頗具特色的投資理念與管理體系,並通過前瞻性佈局、清晰的投資策略以及持續的增值服務,在若干領域打造了一批有影響力的優秀企業。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network