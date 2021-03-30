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來源 Analogue Holdings Limited 安樂工程2020財政年度收益及盈利報捷 創新及全球拓展為業務帶來持續增長

香港, 2021年3月29日 - (亞太商訊) - 安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股份代號：1977）為香港領先的機電工程服務供應商之一，於澳門、中國內地、美國及英國均有業務，公司今天宣佈截至2020年12月31日止年度（「本年度」或「2020年財政年度」）的全年業績。集團在新冠病毒疫情帶來前所未見的挑戰下仍展現韌力，其收益及盈利均錄得持續增長。



摘要

-- 總收益上升14.4%至51.25億港元

-- 維修工程的收益按年上升29.8%

-- 公司擁有人應佔溢利為3.01億港元

-- 2020年新接訂單理想，總值76億港元

-- 手頭未完成合約總值持續創新高，達118億港元，按年增長25.9%

-- 維持高派息率為50.3%



年內，集團的總收益較去年上升14.4%至51.25億港元，主要來自屋宇裝備工程業務以及升降機及自動梯業務。其中維修保養合約的收益日漸成為集團的經常性收益來源，上升29.8%至8.82億港元。毛利上升15.6%至9.09億港元，毛利率為17.7%。公司擁有人應佔溢利為3.01億港元，純利率則上升至5.9%。董事會建議派發第二次中期股息每股7港仙，連同首次中期股息每股3.82港仙，全年派息每股10.82港仙，派息比率為50.3%。



於2020年財政年度，集團的手頭未完成合約價值再創新高（包括承包工程、維修工程及銷售商品），約為118億港元，按年上升25.9%。集團亦取得新接訂單，總值為76億港元。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示：「2020年，新冠病毒疫情對全球民生、企業及政府帶來前所未見的沖擊、挑戰及風險。儘管如此，集團憑藉於機電行業的領導地位及逾40年的豐富經驗，於本財政年度仍然錄得增長，證明『新科技』、『新市場』及『新業務模式』策略在如此充滿挑戰的環境下仍發揮效用。我們的增長除有賴於穩固基礎外，亦歸因於集團在研發方面的競爭優勢。」



年內，屋宇裝備工程業務的未完成合約總值53.47億港元。於報告期內，集團完成位於白石角的智能生活及眾創空間住宅項目，是香港首宗採用組裝合成建築法(MiC)完成的項目。集團另一個採用該技術的完成的項目是位於大嶼山的臨時隔離設施，該項目於三個月內便竣工。上述兩個已完成項目有助增強集團在MiC項目管理方面的實力。此外，集團在開發安樂工程屋宇裝備預製組件組裝技術(ABSPM)上，取得良好進展，可隨時於現有及未來項目上應用有關技術，提升施工質量、安全及生產力。憑藉在跨範疇業務的實力，集團於報告期內參與多個主要基建招標項目的競標，預期所呈交招標（包括機場擴充工程及多項醫療設施）的結果將於2021年上半年公佈。



環境工程業務方面，截至2020年12月31日的未完成合約總值為50.39億港元，按年增長115.8%。由集團自主開發的先進處理工序繼續是集團在中國內地市場的競爭優勢。集團於報告期內在該市場取得七份合約，其中兩份合約工程採用集團自行研發的貨櫃磁介質高效沉澱池AMSFS II及曝氣生物濾池ABAF。此業務亦為香港政府部門、公用事業及公共機構客戶的現有環境設施提供保養及營運服務，為集團帶來穩定的收益。



年內，資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」）業務的未完成合約總值為8.54億港元。集團積極向市場推廣自行研發的智能物聯網屋宇平台及雲端人工智能能源管理平台。此兩個平台以月費模式營運，吸引知名客戶青睞，其中不少客戶已下訂單，亦有其他客戶考慮續單。集團亦有為香港的政府部門、商業場所及公共機構的屋宇管理系統、超低電壓系統、自動旅客及車輛通關解決方案，提供全面的維修工程服務。在智慧出行方面，集團除了於年內完成首宗自動導引車（「AGV」）智能泊車項目外，更於年內取得在停車場智能傳感器的新訂單，該智能傳感器可提供車位的實時資訊。目前，集團亦正在拓展不停車繳費系統、電子道路收費系統及其他智能運輸的商機。



升降機及自動梯業務未完成合約總值達6.07億港元，此業務的維修服務廣受客戶好評並繼續增長，以滿足香港的政府部門、辦公室、住宅樓宇、主題樂園及公共機構的需求，並在表現評級中一如既往維持最高安全及服務質素評級。年內，集團透過與Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）結盟及在英國設立首家公司，進軍美國及英國市場。上述新業務據點將有助集團加快進軍相關市場。集團亦已與歐亞及東歐地區的分銷商簽訂新協議，進一步拓展分銷商網絡，同時物色合適的海外收購機會。為把握全球機遇，集團持續擴建生產工廠，預期於2022年完工。



儘管新冠病毒疫情及國際貿易關係緊張將繼續為經濟帶來不明朗因素，但受惠於香港特區政府對公共開支及發展大型私營項目(包括啟德、東涌及古洞北發展項目)的計劃，集團認為市場仍然充滿增長商機。此外，即將在澳門推出的基建項目以及中國內地積極發展戰略科技及數碼基建、現有廢水處理廠升級的需求上升及持續城市化，亦將為集團創造更多機會。



潘樂陶博士總結:「憑藉集團旗下四大核心業務的穩固基礎和遍及全球各地的策略業務覆蓋，我們將繼續投入成熟技術應用及銳意創新發展，以滿足疫情後的客戶需求。在香港，機電行業的公營及私營市場將於未來數年出現龐大機遇，我們亦將增加來自維修保養業務的收入貢獻，使其成為集團的經常性收入來源。海外市場方面，我們相信環境工程和升降機及自動梯業務將能把握國際市場機遇，成為集團的增長動力。我們將積極於海外發掘合適機會以及尋求合營夥伴，以助集團擴大業務範疇及實現跨地域發展。透過把握湧現的市場機遇及行之有效的策略，我們對於未來達致長期可持續增長充滿信心。」



有關2020年度業績詳情，請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

https://doc.irasia.com/listco/hk/analogue/annual/2020/cres.pdf



關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯。



本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立電梯和自動扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(603912.SS)專門製造精密空調設備。





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