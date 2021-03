Saturday, 20 March 2021, 10:11 HKT/SGT Share: 歐康維視 (1477.HK) 公佈2020年全年業績 全國商業化建設已初露崢嶸

5款在研III 期臨床藥物在國內眼科創新藥企中獨佔鰲頭

香港, 2021年3月20日 - (亞太商訊) - 中國眼科醫藥平台公司 — 歐康維視生物 (「歐康維視」或「公司」,連同其附屬公司「集團」)(股份代號:1477.HK),今天公佈截至2020年12月31日止年度全年業績。



歐康維視生物交出上市後首份亮麗的年度成績單。2020年公司實現營業收入人民幣(下同)1,309.6萬元,同比增長6,892.63%;研發投入3.55億元,隨著多款產品進入臨床試驗中後期,研發投入將繼續快速增長;公司經調整虧損及全面開支總額為2.77億元,主要因港股上市一次性費用4,100萬元及搭建商業化團隊,营銷開支上升;公司賬上現金20.52億(不含2021年1月配售募得資金),資金充盈。



公司在上市後繼續加速產品臨床推進,相比於中報時期,管線中新增1款抗VEGF融合蛋白藥物OT-702,管線產品達到17個;有4款產品新進入 III期臨床試驗,總計5款在研III 期臨床藥物在國內眼科創新藥企中數量遙遙領先,覆蓋了包括葡萄膜炎、青少兒近視、結膜炎、青光眼、濕性老年黃斑病變等眼科臨床用藥急需領域,產品臨床進程梯度明顯,有望為歐康維視後續商業化提供源源不斷的驅動力。



公司兩款核心產品都有了新突破,OT-401(氟輕鬆玻璃體內植入劑)被海南省藥監局納入首批藥品真實世界研究試點名單中,研發創新實力受到權威肯定,而這也為歐康管線內的其他眼科創新藥開闢了一條全新的道路,在研發模式的創新上歐康維視是Biotech中當之無愧的先驅者。2021年3月,OT-401的NDA獲NMPA受理,這是NMPA首次受理以真實世界研究資料申報的藥品NDA,也是在中國大陸提交的首個用於治療慢性非感染性葡萄膜炎、可均速釋放糖皮質激素藥物長達36個月的緩釋製劑,預計歐康維視核心產品OT-401將於2022年年初獲批上市,較招股書預期時間大幅提前。



OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)是歐康維視又一重要自研產品,作為全世界範圍內萬眾矚目的明星品種,低濃度阿托品穩定性較差一直是其商業化的重大難題。歐康維視獨特設計的創新密閉式分體裝置,對裝置的可靠性、密封完整性及無菌條件均進行了諸多完善,使之最大程度地貼近低濃度阿托品目前院內製劑現配現用的用藥環境,解決了低濃度阿托品溶液的穩定性問題。2021年2月,歐康維視低濃度阿托品在美獲批III 期臨床,隨後將在中國及歐洲遞交III期IND,如果獲批這將成為低濃度阿托品或其類似物第一個包含中國人群的國際多中心III期臨床試驗。



歐康維視在CEO劉曄的帶領下,展現出有別於其他生物科技公司的強勁的商業化實力,在主要依賴兩款仿製藥的情況下,公司銷售額完成快速爬坡,2020年銷售收入1,310萬元,2021年1月單月銷售額已近500萬元,每季度環比平均增長超200%。考慮到眼科產品反覆運算慢,招標採購入院列名過程繁瑣,銷售放量週期較長,取得這樣的成績實屬不易。隨著新藥陸續進入商業化後期,歐康維視有望進一步加快市場擴張。







話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network