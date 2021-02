Thursday, 18 February 2021, 13:20 HKT/SGT Share: 聯想控股(3396.HK)旗下君聯資本所投癌症早篩第一股諾輝健康成功上市

香港, 2021年2月18日 - (亞太商訊) - 據公眾號君聯資本CEOClub報道,2月18日,聯想控股(3396.HK)旗下君聯資本所投企業癌症早篩第一股諾輝健康(股票代號:6606.HK)在港交所敲鑼,正式掛牌上市。諾輝健康此次全球發售7659.8萬股,其中包括國際發售6893.8萬股及香港發售766萬股,發行價為26.66港元。截至發稿,諾輝健康股價為76港元,大漲超185%,市值超過318億港元。上午,君聯資本董事總經理王俊峰、周瑔參加了上市儀式。截至上午收盤,諾輝健康半日收76.95港元,升近1.9倍。



左起:君聯資本投資副總裁陳東文,諾輝健康董事長陳一友、CEO朱葉青,君聯資本董事總經理王俊峰、周瑔



諾輝健康成立於2015年,是中國癌症早篩的引領者和居家檢測的開創者。公司的願景是通過篩查及早期檢測實現癌症的預防與治癒。諾輝健康持有國家藥品監督管理局批准的癌症早篩註冊證,旗下的兩款結直腸癌篩查產品(常衛清®和噗噗管®)已獲得國家藥品監督管理局的批准並已商業化。此外,公司擁有兩款適用於胃癌和宮頸癌篩查的在研產品管線。公司持有旗下所有已上市和管線產品的全球產權。



君聯資本在2015年諾輝健康成立不久就成為公司最早的投資人,領投了公司A1輪投資,並在公司後續的A2輪、B輪、C輪融資中持續追加投資,是公司最大的機構投資人。



投資後,君聯資本在公司的後續融資、高管招聘、業務發展等方面給予了支持和幫助。諾輝健康產品線拓展了多種癌症早篩產品,完成了結直腸癌早篩的大規模前瞻性臨床試驗。2020年11月,諾輝健康旗下結直腸癌早篩產品常衛清®獲批國家藥品監督管理局的創新三類醫療器械註冊證,產品用途中明確常衛清適用於「40-74歲結直腸癌高風險人群」的篩查。這是國家藥品監督管理局批准的中國首個,也是目前國內唯一的癌症早篩產品註冊證,諾輝已成為腫瘤早篩領域中國最領先的公司,產品管線覆蓋中國十大高發癌種的三個癌種:結直腸癌、胃癌及宮頸癌。



公司創始人陳一友和朱葉青表示:「君聯資本從公司成立之初就作為首輪領投方支持公司,5年來不離不棄。2019年在公司發展最艱難的時候,君聯資本幫助公司對接了C輪的領投方,並在C輪超比例跟投,有效助力了公司的發展。上市將會讓諾輝站上新的起點,未來更可期。」



王俊峰表示:「作為公司最早的投資人,我們很榮幸能夠一路參與和見證諾輝健康從一家產品還沒有研發定型的公司到成長為行業龍頭,公司董事長陳一友是成功的連續創業者,既是科學也是企業家,公司CEO朱葉青具有豐富的企業管理經驗,投資合作多年來我們和諾輝團隊積累了深厚的情誼,諾輝團隊是一支在腫瘤和體外診斷領域經驗豐富,專業高效的團隊,也正是這樣一支有理想有願景的團隊致力在癌症早篩、早診領域,大大提升了癌症患者的生存率,這是造福於人類的事業。祝賀諾輝!」



周瑔表示:「早在2015年初,君聯資本就關注大腸癌分子早篩診斷領域,我當時看過幾家在這個領域的公司,產品大多集中在研發階段,美國的對標公司也處在業績爆發前期。在結識諾輝健康團隊和公司董事長陳總和CEO朱總後,我們堅定的選擇了投資諾輝健康。事實驗證陳總和朱總帶領諾輝團隊對於公司發展目標的堅定,他們在常衛清產品臨床階段排除萬難,大膽創新和對研發的執著精神成就了今天的諾輝。相信上市後,諾輝健康會進一步擴展其他癌種的早篩和早診,從而進一步鞏固行業龍頭地位。」



數據顯示,2020 年全球癌症新發病例和死亡病例分別為 1929 萬例、996 萬例,其中中國新發癌症病例與死亡病例分別為 457 萬例、300 萬例,占比全球23.7%、30%,均位居全球第一。由於癌症早篩針對的人群是尚沒有表現出症狀的「健康」人群,市場潛力巨大,僅結直腸癌早篩,市場就超過100億每年。諾輝健康在此領域具有先行者的規模效應和成本優勢,未來發展空間巨大。



君聯資本是聯想控股財務投資板塊旗下公司之一,為中國領先的私募股權投資機構。長期關注醫療器械、診斷領域的投資,除了諾輝健康(06606.HK),君聯資本在此領域還投資了金域醫學(603882.SH)、貝瑞基因(000710.SZ)、明德生物(002932.SZ)、Axonics(AXNX)、康眾醫療(688607.SH)、健耕醫藥、星童醫療、國科恒泰、金匙醫學、海萊新創、百心安、禾木、上海澳華、和瑞基因等一系列器械診斷企業。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network