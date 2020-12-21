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Monday, 21 December 2020, 16:18 HKT/SGT
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海爾智家私有化海爾電器獲百慕達法院批准 後者將於12月23日正式退市

香港, 2020年12月21日 - (亞太商訊)  - 海爾智家（600690.SH, 690D）以協議安排方式將海爾電器（1169.HK）私有化已由百慕達法院於2020年12月18日舉行的呈請聆訊批准。

預期該計劃将於12月21日正式生效，海爾電器將自週三（23日）上午九時起撤銷在聯交所的上市地位，海爾智家则於當日上午九時起在聯交所掛牌上市交易。

成功登陸香港聯交所後，海爾智家將成為「A+D+H」三地上市的知名企業，而海爾電器則成為海爾智家的全資附屬公司。此外，通過整合兩間公司的產品研發、採購、製造，海爾智家將逐步推動運營水平的優化。預期改善的財務表現和多元化的投資者基礎，將提升公司在資本市場的關注度，並進一步提振其流動性。

據悉，海爾智家是海爾集團旗下子公司之一，從事家電產品的研發、製造及分銷。如今已轉型為全球智慧家庭解决方案的服務商，且在全球擁有家電品牌集群，業務遍及全球160多個國家與地區。公司於今年9月發佈全球第一個場景品牌「三翼鳥」，通過爲用戶提供全場景的解决方案與升級服務，創場景品牌與生態品牌的全球引領。

海爾電器則主要負責洗衣機、熱水器及净水器產品的研發和生產製造，以及海爾智家旗下產品的分銷。期間公司70%以上的原材料、部件及成品採購自海爾智家。預期私有化完成後，二者之間的關聯交易將可以消除，有助於雙方的效率提升和費用優化。


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部門 金融, 业务
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