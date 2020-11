Tuesday, 17 November 2020, 18:02 HKT/SGT Share:

歐康維視生物榮獲格隆匯2020大中華區最佳上市公司 -「最受關注IPO」大獎

香港, 2020年11月17日 - (亞太商訊) - 2020年11月17日, 由格隆匯主辦的「2020大中華區最佳上市公司」的評選結果已於11月16日揭曉,歐康維視(1477.HK)憑藉在上市前後的優秀表現,獲得資本市場的高度認可,成功榮獲「最受關注IPO」大獎,並由公司董事會秘書季雲女士出席頒獎禮領獎。



歐康維視董事會秘書季雲女士(右五)出席領取「最受關注IPO」大獎。



本次頒獎活動的主辦方格隆匯是目前國內領先的全球投資研究平台,本次評選覆蓋香港證券交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所、以及美股市場掛牌上市的全部中國上市公司,邀請了高校、券商、機構等權威代表,組成專家評審團,根據對融資規模、後市表現、社會關注度、行業地位、投資者評價、各項財務指標和發展潛力預測等指標進行分析,並通過「網絡投票+專家評審團審議+大數據分析」的方式,進行綜合評選得出的最終結果,旨在表彰公司在資本市場上的社會認可度。歐康維視成功在眾多上市公司中脫穎而出,實在實至名歸。



歐康維視於2020年7月10日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市,首日招股已反應熱烈,基石投資者多達14名,當中包括不少大型基金。公司最後在香港公開發售股份超額認購約1,894.76倍,為同期上市公司中超額認購最多。公司在中國眼科業界享領先地位,專注於開發及商業化眼科療法。目前的藥物組合有17款眼科藥物,主要覆蓋眼睛前部及後部疾病,是在中國同業中覆蓋範圍最全面的製藥公司之一。公司核心產品「OT-401 (YUTIQ)」亦是目前中國唯一踏入III期臨床試驗的類固醇植入物,在新藥申請獲批後有望獨佔逾100萬潛在病人的龐大市場。



歐康維視生物執行董事兼首席執行官Ye LIU先生表示:「對於獲得最受關注IPO大獎,我們深感榮幸,感謝市場投資者對歐康維視在各項業務的認可、支持與關注。歐康維視能於香港聯交所主板上市是公司發展的一個重要里程碑,令公司能把握及抓緊行業發展的機遇。展望未來,歐康維視將把握良好的時機,推進主要候選藥物臨床開發及商業化,策略性地尋求全球對外授權機遇,開拓新的商機和市場,為股東創造最大的價值。」



歐康維視是一家中國眼科醫藥平台公司,致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。公司的願景是提供世界一流的藥物整體解決方案,以滿足中國眼科醫療的巨大需求缺口。我們相信,我們具有明顯先發優勢的眼科醫藥平台將令我們在中國眼科業界取得領先地位。截止目前,公司已擁有眼前及眼後段17種藥物資產,建立起了完整的眼科藥物產品線,其中四種產品已進入中國的III期臨床試驗。2020年7月10日,歐康維視生物在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市,股票代碼:01477。



