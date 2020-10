Friday, 16 October 2020, 09:01 HKT/SGT Share: 東曜藥業股份有限公司完善公司管理架構 推動戰略發展升級 委任黃純瑩女士為董事會副主席

委任劉軍博士為首席執行官



香港, 2020年10月16日 - (亞太商訊) - 東曜藥業股份有限公司(「東曜藥業」或「公司」;股票代碼:1875.HK)今日欣然宣佈委任執行董事黃純瑩女士(「黃女士」)為董事會副主席,辭任總經理一職;同時宣佈委任執行董事兼首席科學官劉軍博士(「劉博士」)為公司首席執行官,並不再兼任首席運營官及副總經理職務。



東曜藥業董事會主席付山先生表示:「爲了實現公司下一個十年的戰略發展,是次董事會及管理層的委任將有利於完善公司的管理架構,即倡導管理層長期繼任計劃,以實現公司長遠可持續的發展,為公司即將進入的商業化發展階段做好準備,同時亦可加強公司海外研發及國際化合作項目的拓展,推進公司國際化戰略佈局。」



黃女士爲公司搭建了完整的全產業鏈平台,實現諸多里程碑,為公司長期發展奠定了堅實的基礎。黃女士亦會繼續在董事會層面推動公司戰略發展,強化公司品牌建設及公共關係。



劉博士作爲公司資深管理層及科學家,深耕生物醫藥研發領域多年並具備國際化管理經驗。董事會期待劉博士擔任首席執行官後,繼續深入貫徹公司戰略目標,致力於將東曜藥業發展成為國內ADC領域的領導者,並打造具有競爭力的CDMO業務平台,帶領公司再創佳績。



劉博士介紹:

劉軍博士,53歲,於2016年10月加入本集團,擔任副總經理,並分別於2018年 10月、2019年3月及2020年4月獲委任為執行董事、首席科學官及首席運營官。彼亦為戰略委員會成員。彼負責本集團研發、運營管理及商務拓展。



於加入本集團前,劉博士曾先後在美國伯克利的Bayer Healthcare全球生物藥研發中心任職高級科學家、於美國加州貝克曼研究所免疫系任職主任研究員、於上海睿智化學研究有限公司擔任生物製劑研發部執行總監。



劉博士擁有國際專業背景,先後取得美國加利福尼亞大學戴維斯分校生物分析化學博士學位,及中國科技大學化學學士學位。







Oct 16, 2020, 09:01 HKT/SGT

