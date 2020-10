Monday, 12 October 2020, 15:30 HKT/SGT Share: 國慶業績遠超去年同期 同程藝龍多項數據顯示下沉市場增長空間巨大

香港, 2020年10月12日 - (亞太商訊) - 「久在樊籠里,復得返自然」。



中秋國慶8天長假激發起人們内心出遊的熱情,大城市、小城市、甚至農村的人們都行動起來,來一趟紅紅火火的國内遊。



黃金週以來,中國領先的在線旅行平台同程藝龍(00780-HK)多項業務連續創下歷史新高。



僅9月30日單日,同程藝龍國内大交通(含機票、火車票、車船票)出行人次單日突破410萬。



長假前7日,同程藝龍平台國内酒店的預訂量接連突破歷史新高,較去年同期相比,預訂量增長達到43%;國内大交通出票量比去年同期增長27%,其中汽車票出票量同比增長超過100%。



國内遊迎來6.37億人次,下沉市場功不可沒



2020年中秋國慶長假8日,國内遊迎來6.37億人次,國人出遊的熱情可見一斑。



文旅部統計,國慶黃金週八天假期,全國共接待國内遊客6.37億人次,實現國内旅遊收入4665.6億元,旅遊行業可謂迎來真正意義上的「黃金週」。



國慶黃金週期間,中國出行市場迎來強勢復甦。



同程藝龍數據顯示,2020年9月30日,國内大交通(含機票、火車票、車船票)出行人次單日突破410萬,總出行人次同比增長22%,創歷史新高。



國内市場的強勁復甦,得益於下沉旅行市場需求的爆發。



同程藝龍數據顯示,10月1日至10月7日,同程藝龍平台來自三線及以下城市的大交通出票量同比增長超過35%——顯著高於整體增速。



經過疫情,低線城市消費者開始習慣線上預訂機票、火車票、車票、酒店、門票……小程序即買即走的特性,大大促進低線城市用戶線上消費習慣的養成。



在下沉市場,同程藝龍有著天然優勢。



首先,公司擁有龐大的下沉市場客戶群。截止2020年二季度末,同程藝龍新註冊用戶中來自非一線城市比例已達85.9%。



疫情期間,同程藝龍持續鞏固中國在線旅遊市場,特别是低線市場領導地位。公司緊抓低線城市疫情復甦及增長機會,推出針對低線城市用戶的定製推薦及推廣活動。



二季度,約63.1%微信平台付費用戶來自中國三線或以下城市,較去年同期61.5%有所增加。同時,低線城市售出的間夜同比上升約15%。



其次,借助多元化且有效的流量優勢,同程藝龍很容易俘獲下沉市場更多受眾,並滿足該市場出行需求。



自2020年8月以來,同程藝龍火車票、機票、汽車票三大交通業務板塊,已全部接入微信搜一搜。



用戶在微信中搜索「機票」、「火車票」或「汽車票」,可直接查詢並預訂相關出行產品。



為了更好服務低線城市用戶出行「第一公里」的需求,同程藝龍加強與公交集團、汽車營運商合作,將服務從機票、火車票的主動脈,延伸到汽車票、船票等毛細血管,並通過技術推動旅遊資源的全面數字化。2020年國慶期間,該平台汽車票出票量實現了高速增長,同比增長達100%。



「國慶中秋八天假期,激發了更多用戶的出行需求。」同程藝龍CEO馬和平表示,「在即將到來的第四季度,低線城市旅行需求的爆發,將持續推動行業的強勢復甦。同程藝龍將繼續助力中國旅遊產業的數字化新基建,通過技術手段促進旅遊線上化服務創新。」



下沉市場高速增長帶動酒店業復甦



隨著黃金週國内旅遊熱度的持續升溫,中國的國内酒店預訂量也持續攀高。



同程藝龍數據顯示,2020年10月1日至10月7日,同程藝龍平台國内酒店的預訂量接連突破歷史新高,較去年同期相比,預訂量增長達到43%。



和旅遊業復甦一樣,業内人士普遍認為,下沉旅遊市場的高速增長是此次國慶酒店業復甦的重要因素之一。根據同程藝龍數據顯示,十一期間來自三線及以下城市的酒店預訂量同比增長超55%,顯示出強勁的增長勢頭。



在國慶前四日,在酒店預訂量增速最快的城市中,鄭州、周口、新鄉、信陽等城市的酒店預訂量同比增長超100%;長春、贛州、哈爾濱、台州、蘭州、湛江、柳州、貴陽、海口、蘇州等城市的酒店預訂量同比增長超50%。



同程藝龍COO(首席運營官)王強表示:「酒店高增長戰略是同程藝龍的重要戰略之一,我們的願景始終是希望通過大數據和科技能力,為用戶提供更好的住宿服務,並與產業鏈一起深挖住宿行業的機會,幫助合作夥伴提升服務和管理水平。」



針對下沉市場,同程藝龍通過「掃碼住」、「智慧酒店」等產品和服務,加速推動低線城市酒店預訂的數字化進程,並通過提供全場景服務幫助用戶更好完成酒店預訂與入住。對低線城市的不斷深耕,讓同程藝龍在下沉市場的滲透率在行業保持領先。



「一站式」智慧出行平台,或將先於同業復甦



同程藝龍是中國在線旅行行業的創新者和領先者,由同程集團旗下同程網絡與藝龍旅行網於2018年3月合併而成。2018年11月26日,同程藝龍成功在香港聯交所主板掛牌上市。



同程藝龍業務涵蓋交通票務預訂(機票、火車票、汽車票、船票等)、在線住宿預訂、景點門票預訂,及多個出行場景的增值服務,用戶規模超過2億,是中國兩大出行平台之一。



自新型冠狀病毒疫情受控以來,中國内地恢復經濟活動及生活秩序,與2020年第一季度顯著下降相比,同程藝龍第二季度業績呈復甦趨勢。



二季度公司收入約為12億元,環比第一季度增加19.4%。得益於靈活的營運策略、嚴格的成本管控,以及輕資產營運模式,公司二季度經調整溢利淨額約為1.96億元,淨利潤率16.3%,遠超市場預期。



二季度平均月活躍用戶、平均月付費用戶分别恢復至1.76億人次、1860萬人次,環比一季度分别增加18.3%和25.7%。



公司借助復甦趨勢,持續優化品牌、產品及科技,靈活應對疫情下的國内旅遊市場需求變化。



2020年4月,同程藝龍推出全新的服務品牌「同程旅行」,啓用新的品牌標識和品牌口號「再出發,就同程」,希望用更年輕的方式服務更多的用戶。



在業務推廣方面,同程藝龍準備把握行業流量渠道變化機遇,除了現有依靠微信獲得穩定流量來源外,公司還通過自有應用程序、輕應用程序以及不同平台直播等多種方式來拓展流量渠道。



此外,公司還與華為、Vivo、Oppo等手機廠商及線下渠道合作,以具有效益的方式獲取用戶。



經歷疫情期間的積累蓄勢,同程藝龍憑借較快復甦的下沉旅遊市場、低獲客成本、以及進一步提升營運效率,公司二季度表現優於同業平均值。



背靠國内旅遊市場復甦行情,同程藝龍復甦勢頭強勁,尤其是憑借其獨有的下沉市場客群優勢,公司恢復速度會較同業更快。





Oct 12, 2020, 15:30 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network