Thursday, 27 August 2020, 20:21 HKT/SGT Share: 聯想控股2020年上半年收入1,848.66億元，資本運作持續推進

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；股份代號：3396.HK）於2020年8月27日宣佈其截至2020年6月30日止6個月（「報告期」）之未經審計簡明綜合中期業績。報告期內，公司收入為人民幣1,848.66億元，同比增長3%；公司權益持有人應佔淨利潤為人民幣6.37億元，較去年同期下降的主要原因是由於部份業務受疫情影響，神州租車和個別財務投資計提大額減值等原因所致。



2020年上半年，應對新冠疫情及國際環境日趨複雜所帶來的嚴峻考驗，聯想控股整體經營業務展現出相當韌性。公司收入連續第七個報告期實現增長，戰略投資部分業務穩步取得收入增長；財務投資業務歸母淨利潤實現人民幣14.27億元，同比上升6%。報告期內，公司各平台持續推進資本運作，取得良好進展。



面臨宏觀環境中不穩定性和不確定性的進一步提升，聯想控股一方面積極評估和應對疫情帶來的影響，並推動所投企業主動開發新產品、新服務，開展動態風險評估等工作，在嚴格遵守相關規定的前提下積極有序復工復產，保障員工就業及健康安全，同時，並積極履行企業社會責任，為抗擊疫情貢獻力量。同時，按照既定規劃，公司新戰略的制定工作也在有序推進中，在全面復盤過往業務的同時，客觀審慎地評估內外部環境變化，積極應對不確定性帶來的挑戰與機遇。



戰略投資經營業務保持穩健



IT板塊的聯想集團積極應對疫情影響，抓住行業發展趨勢，取得良好業績表現。截至2020年6月30日，IT板塊收入上升至人民幣1682.73億元，主要受益於個人電腦和智能設備業務以及資料中心業務的增長，歸母淨利潤人民幣5.66億元。



先進製造與專業服務板塊經營業績逆勢增長，收入錄得人民幣27.68億元，歸母淨利潤人民幣3.7億元。東航物流作為保障「生命線」企業，為全球防疫抗災、復工復產做出重大貢獻，2020年上半年業績經受住了考驗，同比實現增長。聯泓集團有效抵禦疫情影響，多個細分產品市場佔有率繼續保持國內領先水平。



金融服務板塊整體經營穩健，收入錄得人民幣41.88億元，淨利潤人民幣7.81億元。面對外部環境變化，聯想控股積極為被投企業提供全方位支持，相關企業加大對實體經濟優質客戶的服務力度，在風險管控方面採取更為審慎的策略。正奇金融堅持的「投貸聯動」業務模式在新一輪資本市場改革中逐步顯現成果；拉卡拉支付實現營業收入及歸屬公司股東淨利潤持續增長；盧森堡國際銀行的零售、公司與財富管理業務表現良好，完成對華瑞金融（香港）集團有限公司的收購，積極探索支持大灣區建設的創新之路；此外，報告期內，聯想控股增資現代財險，成為於保險業的重要佈局，未來，公司將聯合滴滴出行等股東方共同推進現代財險向保險科技領域的轉型升級。



創新消費與服務板塊業務的正常開展受到疫情帶來的顯著衝擊，兒童教育、交通出行、口腔醫療等行業的正常經營受到極大限制，報告期內板塊收入為人民幣2.63億元。積極應對不利影響，板塊內各企業共克時艱，嚴格按照各地政府要求做好疫情防護，確保員工與客戶健康生命安全，支持疫情工作；同時推動開發新產品、新服務，維護客戶關係，開拓新的服務場景，並積極爭取各種支持，緩解疫情對業績帶來的衝擊。



農業與食品板塊收入錄得人民幣89.64億元。水果業務領域的鑫榮懋通過加大市場投入以及深化產地佈局，確保收入保持快速增長。鑫果佳源持續進行技術革新和管理模式優化，藍莓產量再創新高。動物蛋白業務運營持續優化，積極推進增值產品研發，拓展多元化銷售渠道。



財務投資業務實現逆勢增長



2020年新冠疫情全球蔓延超出市場預期，貿易摩擦等不確定性持續提升，加劇二級市場波動，公司旗下基金與直接投資業務均面臨嚴峻挑戰。財務投資業務快速啟動數字化管理並全面復工，實施項目分級管理，做好風險應對準備；同時採取更為謹慎的投資策略及更為積極主動的投後管理，減少不確定因素對所管基金的不利影響。



天使投資機構聯想之星共管理7支基金，資金規模超過人民幣26億元，累計投資境內外項目270個。報告期內，聯想之星投資境內外項目近10個，涵蓋人工智能、生物技術、醫療器械、新消費等細分方向，在管項目有近30個獲下輪融資，4個項目實現退出。截至2020年6月30日，四期人民幣基金已完成第二輪交割。



私募股權投資機構君聯資本共管理23支基金，基金總規模超過人民幣500億元。報告期內，募集基金總額人民幣7.87億元；累計完成22項新項目投資，涵蓋TMT及創新消費、醫療健康、企業服務、智能製造等行業內的創新及成長期企業。報告期內，君聯資本全部或部分退出項目共25個，為聯想控股貢獻資金回款超過人民幣13億元。截至目前，君聯資本共有74家投資企業成功上市（不含新三板企業個數）。



投資管理機構弘毅投資共管理12支基金，基金總規模超過人民幣800億元，目前擁有PE、地產金融、公募基金、對沖基金及創新投資業務。報告期內，地產三期基金完成首次交割；弘毅遠方基金管理有限公司作為專事二級市場投資及管理業務的公募基金管理公司，共管理5支公募基金。報告期內，弘毅投資各業務板塊新投及原有項目追加投資均有序推進中，項目退出方面較為活躍，並為聯想控股貢獻了持續穩定的現金回款。



資本運作有序推進



報告期內，聯想控股戰略投資及財務投資基金平台持續推進資本運作，被投企業合計7家完成首發上市，6家已成功過會但未在報告期上市，另有至少12家已遞交IPO申報材料。



金融服務板塊的正奇金融在生物醫療領域的投資項目聖湘生物已於今年6月23日科創板IPO順利過會，成為「抗疫第一股」；科美診斷於6月8日申報科創板IPO並被受理。此外，其在綠色產業投資的安徽艾可藍環保和天合光能也已成功上市。農業與食品板塊中，鑫榮懋正在接受上市輔導，華文食品A股中小板IPO申請於今年8月21日獲核准。同時，先進製造與專業服務板塊的聯泓新材料與東航物流的A股IPO工作均順利進行中。



財務投資方面，聯想之星所投項目燃石醫學和開拓藥業在報告期內已分別於美國納斯達克和香港聯交所掛牌上市。君聯資本在管企業有3家完成首次公開上市，分別為優刻得、賽伍技術和燕麥科技。此外，科大國盾量子和Wireless Power Amplifier Module Inc.也於今年7月成功上市。



隨著國際宏觀環境的深刻變革，中國經濟也進入到高品質發展新階段，聯想控股將積極主動面對不確定性，未來將力爭在中國推動科技創新、中國國內大循環為主體、國內國際雙循環互相促進的發展過程中，貢獻自己的力量並實現長期發展。





Aug 27, 2020, 20:21 HKT/SGT

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