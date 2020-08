Thursday, 27 August 2020, 16:06 HKT/SGT Share: 四環醫藥推出股權激勵計劃,注入公司成長新動力

香港, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司(港交所股份代號:0460)(「四環醫藥」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)昨日公佈,於二零二零年八月二十六日,公司根據於二零一七年十月二十四日採納的公司購股權計劃,向公司合資格參與者(「承授人」)授出合共94,656,000 份購股權(「購股權」),可認購合共94,656,000股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」),惟須待承授人接納方可作實。



是次合共94,656,000份所授出購股權中,19,000,000份購股權獲授予5名董事,其餘75,656,000份購股權獲授予為合資格參與者的本公司員工。所授出購股權的行使價為每股0.972港元,股份於授出日期的收市價為每股0.900港元,股份於緊接授出日期前五個營業日的平均收市價為每股0.972港元。購股權有效期由二零二零年八月二十六日至二零三零年八月二十五日止(包括首尾兩日)。



四環醫藥控股集團有限公司

四環醫藥控股集團有限公司創立於2001年,是一家擁有21家子公司並集研發、生產和銷售於一體的集團化醫藥企業。由於10多年來的持續努力,在研發上加大投入,四環醫藥形成近1,000人的研發團隊,在研藥品項目110餘個,並已經獲得300餘件創新藥發明專利,其中超過80件申請獲得國外專利權。在研項目主要涵蓋糖尿病、抗腫瘤、抗感染及非酒精性肝炎等多個重點領域。



如欲獲得更多四環醫藥資料,請瀏覽公司網站 https://www.sihuanpharm.com/。







Aug 27, 2020, 16:06 HKT/SGT

