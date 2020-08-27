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來源 Novotech Novotech 作為亞太地區 CRO 領軍者–榮膺“Frost & Sullivan 亞太地區合同研究組織（CRO）2020 年度企業”稱號

澳大利亞悉尼, 2020年8月27日 - (亞太商訊) - 作為亞太地區最大的專注於服務生物技術公司的CRO，Novotech 在昨夜的虛擬全球頒獎典禮上榮膺“Frost & Sullivan 亞太地區合同研究組織（CRO ）2020 年度企業”稱號。這是 Novotech 連續第四年獲得享有盛譽的 CRO 地區獎。



Yooni Kim



在昨晚的頒獎典禮上，Novotech 亞洲業務執行總監 Yooni Kim 表示：



“在此我代表Novotech，我們非常高興再次被榮獲亞太地區的CRO 領軍者獎。Novotech 憑藉其在亞洲地區的專業臨床試驗團隊、深耕當地法律法規和緊密合作的研究中心等聲譽而迅速發展。在過去的12 個月中，我們的員工人數增長了20% 以上。目前，我們擁有750 多名Novotech 人員，他們在臨床試驗管理、臨床監查、生物統計等臨床試驗全服務方面提供卓越的服務。 Novotech 通過在項目早期為客戶提供註冊和臨床試驗設計諮詢服務，並持續專注於維護亞太地區的研究中心的關係，並且致力於為員工打造卓越的工作場所從而保持員工的穩定性，從而幫助生物技術公司推進其研發項目。Novotech 的每位員工都為我們近期的成功感到自豪。最後，再次感謝Frost & Sullivan評選團對Novotech 的認可，並向所有提名者表示祝賀！”



本年度的獲獎者均經過Frost & Sullivan行業團隊的廣泛研究和市場分析之後評選出。



Frost & Sullivan 醫療轉型部門的資深行業分析師 Khushbu Jain 說：



“Novotech 致力於為客戶提供無與倫比的價值，這指導了它在IT 基礎架構上的投資，例如CTMS 升級、Medidata Rave 編碼系統，並通過BioDesk 團隊提供臨床諮詢服務。此外，公司對文化、語言和法規要求的深刻理解使Novotech 在亞太地區具有獨特的地位，可提供與全球CRO 相媲美的服務，但更具靈活性和時效性，對生物技術公司十分具有吸引力。”



在過去的 24 年中，Novotech 一直在 11 個國家/地區為美國、歐盟和亞太地區的生物技術提供卓越的臨床研究服務，並與 30 多家主要研究中心建立了合作夥伴關係。



Novotech一直在招聘該地區的優秀人才–請在此處查看我們的招賢納士頁面 https://novotech-cro.com/careers



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Novotech 是國際公認的亞太地區領先區域性全方位服務合同研究組織 (CRO)。 Novotech 在幫助生物技術公司成功開展一千多項 I - IV 期臨床試驗中發揮了關鍵作用。 Novotech 成立於 1996 年，在本地區的 11 個地點設有辦事處，並與主要醫療機構建立了研究中心合作關係。 Novotech 在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務，包括：可行性評估、倫理委員會和監管文件提交、數據管理、統計分析、醫學監測、安全服務、中心實驗室服務、符合ICH 要求的報告撰寫，以及項目和供應商管理。 Novotech 已獲得 ISO 27001 認證，這是 ISO 家族中最著名的信息安全管理體系標準。結合 ISO 9001 質量管理體系，Novotech 致力於為患者和生物技術公司提供最高的 IT 安全性和質量標準。

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Aug 27, 2020, 14:00 HKT/SGT

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