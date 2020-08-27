Novotech 作為亞太地區 CRO 領軍者–榮膺“Frost & Sullivan 亞太地區合同研究組織（CRO）2020 年度企業”稱號

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|Novotech
|Aug 5, 2020, 09:00 HKT/SGT
|Novotech榮膺全球職場文化權威機構認證的“2020 年最佳職場”稱號
|July 13, 2020, 17:00 HKT/SGT
|Novotech網絡研討會：亞太地區為何吸引了多達10,000例腫瘤學試驗，以及生物技術公司如何利用該地區的優勢
|June 22, 2020, 10:00 HKT/SGT
|Novotech網絡研討會：亞太地區為什麼能夠吸引全球 60% 正在進行和計劃進行的肝病臨床試驗
|June 1, 2020, 09:00 HKT/SGT
|Novotech 與 Endpoints News 合作舉辦有關亞太地區臨床試驗前景的系列網絡研討會
|May 20, 2020, 11:00 HKT/SGT
|經申辦方推選，Novotech 榮獲“CRO 領導力大獎”
|Apr 28, 2020, 19:00 HKT/SGT
|Novotech COVID-19 臨床試驗客戶受益於亞太地區新的快速審批流程
|Mar 10, 2020, 10:00 HKT/SGT
|Novotech與科微範株式會社(Komipharm)簽署CRO合同，在韓國進行新型冠狀病毒肺炎臨床試驗
|June 18, 2018, 05:00 HKT/SGT
|Novotech與中國醫藥大學附設醫院 (台灣) 締結MOU為全球試驗提供增效服務
|May 18, 2018, 12:00 HKT/SGT
|Novotech稱，聯邦預算研發稅收扶持使澳大利亞在高質量臨床試驗方面具有全球競爭力
|Apr 20, 2017, 09:00 HKT/SGT
|諾泰與韓國領先醫療中心（峨山醫療中心）簽署諒解備忘錄
|Mar 3, 2017, 14:00 HKT/SGT
|Frost＆Sullivan的最新研究顯示亞洲是臨床試驗的首選地
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