Tuesday, 25 August 2020, 21:27 HKT/SGT Share: 四環醫藥公佈2020年中期業績 來自持續經營業務的收益和本公司擁有人應佔溢利分別為人民幣1,054.5百萬元及人民幣170.5百萬元

以研發、生產多個平台為核心，並以投資孵化等方式助力集團發展

創新驅動, 仿創並舉, 精心孵化的多個研發平台進展顯著

聚焦快速發展治療領域布局豐富的產品管線



香港, 2020年8月25日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司（港交所股份代號：0460）（「四環醫藥」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」）欣然宣佈其截至2020年6月30日止6個月（「期內」）之中期業績。



財務摘要

期內受醫藥政策出台及2019冠狀病毒病的影響，業績期內集團錄得收益约人民幣1,054.5百萬元，同比下降36.4%; 實現毛利約為人民幣786.1百萬元，同比下降42.4%。毛利率為74.5%，較去年同期下降7.9百分点。毛利率下降主要由於期內重點監控藥品目錄的藥品銷售減少，而該等藥品的利潤率較高。期內本公司擁有人應佔溢利為約人民幣170.5百萬元。



期內，心腦血管產品實現收益約人民幣609.6百萬元， 同比減少58.0%，佔集團總收益的57.8%，銷售減少主要由於2019冠狀病毒病大流行期間醫院病人流量下降及去年下半年開始的省級醫保目錄及國家醫保目錄調出藥品所致。



非心腦血管產品实现收益約人民幣444.9百萬元，同比大幅增加114.6%，佔集團總收益的42.2%。銷售增加主要得益於集團覆蓋全面而强大的的銷售平台，以及醫院銷售量的顯著增加。



集團維持穩健的財務狀況，于2020年6月30日，錄得淨現金約人民幣4,336.0百萬元。集團淨現金與權益比率為50.3%，負債與權益比率為7.1%。



董事會宣派中期现金股息每股人民幣0.1分，特別現金股息每股人民幣3.0分。



戰略規劃

集團以发展創新藥研發中心、仿製藥研發中心和優質生產企業為核心：業績期内，創新藥研發中心軒竹醫藥分拆獨立後，依托四環醫藥的平台，快速打造擁有全球知識產權、具備差異化、有效安全的創新藥，實現解決抗腫瘤、代謝病、抗感染等巨大且未滿足的臨床需求的治療領域的目標。生物藥研發中心吉林惠升生物製藥，致力於打造糖尿病領域的全產品線平台研發產品涵蓋從生物類似物的胰島素產品到口服製劑、複方製劑，並積極引入其他品種，並計劃於未來實現獨立分拆上市。仿製藥研發中心北京澳合研究院，技術非常成熟，在重點治療領域中尋找在原料藥、劑型、製劑工藝等方面具有高技術壁壘的品種進行研究與開發。另外，北京四環、吉林四環、吉林津升等生產企業將憑藉高效率、低成本、擁有製劑、劑型特色的現代化生產線和經驗豐富的生產技術團隊，集團的既往優勢銷售團隊分別對應上述企業，快速推進產品商業化。四環醫藥從而成为產、銷、研一體化的综合醫藥產業集團。



創新驅動，仿創並舉

集團精心孵化的多個研發平台近年来業務進展顯著。軒竹醫藥作為創新藥研發平台, 是一家國內少數具備完整研究開發產業鏈的創新藥公司，擁有十多項創新研發產品，主要覆盖抗腫瘤、糖尿病、代謝病、消化系統、男性生殖、抗感染等多個領域進行產品線研發佈局，其中多項已進入臨床後期階段。重點產品吡羅西尼，作為一種針對晚期乳腺癌的CDK4/6抑制劑，已經顺利開展多個臨床試驗。另一重磅產品加格列淨是一種用於治療糖尿病的SGLT-2抑製劑，能夠在降糖的同時起到心腎保護的功能，已經進入臨床Ⅲ期，有望在中國市場為患者帶來福音。生物藥研發平台吉林惠升生物製藥有限公司的集團專注於糖尿病及併發症治療領域，涵蓋生物藥、化藥產品，擁有完整產品管線，目前在研品種包括胰島素及其類似物、GLP-1類似物以及口服固體製劑等三大類產品。此外，仿製藥研發平台北京澳合仿製藥研發中心的多個品種已拿到批件，包括重酒石酸卡巴拉汀膠囊和左拉西坦片已獲得藥品生產批件、咪達唑侖口頰黏膜溶液獲得藥品註冊批、布洛芬注射液獲得生產批件，以及小兒複方氨基酸注射液（18AA-II）也獲頒發的藥品註冊批件。



同時，集團積極透過投資和並購, 加大國際业务合作，業務發展涵盖多個具有龐大臨床需求的治療領域。2020年，集團與中瑞及樺冠生物科技成為股權投資合作夥伴，以保障集團相關製劑品種原料藥穩定供應，加強集團在高技術壁壘原料藥、連續流工藝、酶法工藝等方面的研發能力。集團亦與印度HETETO達成合作框架協議，合作研發包括心腦血管領域、中樞神經領域和抗感染等領域高端仿制藥品。



聚焦快速发展的治疗领域，佈局原料藥的投入和優化

腫瘤、糖尿病、代謝性、非酒精性肝炎等疾病已經成為全球醫藥市場，尤其是中國醫藥市場增長最快的治療領域。集團在這些領域重點佈局，既有自主創新的產品，也有臨床需求巨大的生物類似物和仿製藥產品。

在保證科學和品質的前提下，集團將降低企業運營和生產成本，尤其是強調原料藥的投入和優化，從而使未來上市的產品更具競爭力，提高產品利潤，創造更大的效益價值。集團亦重高度視經驗豐富、高績效、醫院覆蓋廣泛的專業銷售團隊和市場網絡的不斷拓展，積極推動和實現優質產品的多維度的國際業務合作平台。



四環醫藥控股集團主席兼執行董事車馮升醫生表示：「四環醫藥以創新藥研發中心、仿製藥研發中心和優質生產企業為集團的業務發展核心，輔以透過投資、兼併、孵化、控股、分拆等方式產生一批獨立運營的子企業，公司将通過引進資本、CMO等獨立運營形式，充分發揮各個子企業之間的能動性，提高四環醫藥的效率和競爭力，從而適應MAH等一系列政策變化和行業競爭格局。同时，公司將協助這些子企業早日登陸資本市場，為母公司增值助力。正是這種戰略規劃與核心價值雙項並舉的方式，才使四環醫藥得以着眼於全球，專注於醫藥領域，形成最具競爭力的國際化、專業化的醫藥集團企業。」



未來展望

集團針對現有在售產品，將持續完善循證證據體系，促進重點產品列入診療指南，配合已開展的獨家及主要產品的上市後再評價。同時會發揮多元化產品結構的優勢，通過精細化市場管理，積極推廣增長期產品，並強化集團在心腦血管、腫瘤和糖尿病等領域的管綫佈局和市場優勢，建立可持續的藥品產品綫。集團同時會加大對藥品研發項目的資源傾斜力度,建立可持續的藥品產品線。並通過並購及國際合作，調整產品結構。為不斷豐富專案資源，優化產品組合，海內外兼併收購將作為集團持續性戰略，提供短中長期增長引擎。預計多個產品在未來一兩年陸續推出市場, 包括領先的仿製藥，如咪達唑侖口腔黏膜溶液和重酒石酸卡巴拉汀膠囊、專科藥品, 如富馬酸喹硫平緩釋片，以及創新藥，如加格列淨和安納拉唑鈉。集團亦順應政策和市場趨勢，把握政策機遇，研判市場發展方向，聚力業務協同和資源整合，加快新業務培育速度，通過調整業務結構，鼓勵模式創新，持續提升集團的核心競爭力。在集團經驗豐富、高績效、醫院覆蓋全面的專業銷售團隊與市場網路輔助下，在國際化的管理專業團隊帶領下，四環醫藥必將穩步提升在醫藥行業中的競爭優勢。



四環醫藥控股集團有限公司

四環醫藥控股集團有限公司創立於2001年，是一家擁有21家子公司並集研發、生產和銷售於一體的集團化醫藥企業，是中国最大的心脑血管处方药物供应商之一。四环医药集生产、研究与开发、营销于一体，拥有优秀而专业的营销模式和覆盖全国的分销网络以及极具市场潜力的多元化产品组合。集团每年不断在研發上加大投入，经过十余年的持續努力，四環醫藥拥有近1,000人的研發團隊，在研藥品項目110餘個，並已經獲得300餘件創新藥發明專利，其中超過80件申請獲得國外專利權。在研項目主要涵蓋糖尿病、抗腫瘤、抗感染及非酒精性肝炎等多個重點領域。



如欲獲得更多四環醫藥資料，請瀏覽公司網站 https://www.sihuanpharm.com/。





Aug 25, 2020, 21:27 HKT/SGT

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