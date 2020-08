Monday, 24 August 2020, 11:03 HKT/SGT Share: 藍光嘉寶服務業態多維發展 運營效率進一步提升

香港, 2020年8月24日 - (亞太商訊) - 物業行業作為朝陽行業,近幾年來一直保持高速增長。物業服務已成為後地產時代房企的業績新增長極,自2019年以來,房企分拆物業板塊上市已成熱潮。新冠疫情的衝擊並沒有使物業行業遭受打擊,相反,由於物業服務在抗擊新冠肺炎疫情中發揮巨大的積極作用,行業的滲透率進一步得到提升並備受市場看好。四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司(2606.HK)作為中國西南地區及四川省的領先物業管理服務供應商,其穩健的基本面也獲得了機構的認可。8月18日,華泰金融重申藍光嘉寶服務「買入」評級,並將目標價上調31%至100.2港元。



業態多維發展 社區增值服務行業領先



藍光嘉寶服務能夠被市場看好,其自身業態的多維發展是一個重要因素。目前公司已形成了涵蓋物業管理全產業鏈的一體化服務範疇,主營業務包括物業管理服務、諮詢服務及社區增值服務。根據藍光嘉寶服務近期披露的2020年半年報,物業管理服務、諮詢服務及社區增值服務分別佔公司總收入的58%、25%及17%。



從營收組成結構來看,物業管理服務是藍光嘉寶服務最主要的收入來源。根據藍光嘉寶服務的半年報數據,2020年上半年公司住宅物業收入人民幣611,929千元,佔了物業管理服務收入人民幣672,546千元的絕大部分。因此,藍光嘉寶服務仍是以住宅物業為主,並輔以多維業態進行發展。



在藍光嘉寶服務的多維業態中,其社區增值服務佔比行業領先。上半年,藍光嘉寶服務克服疫情影響,並通過提供多元化產品進一步提升社區增值服務業務收入,同時也提升客戶滿意度及忠誠度,並增強集團品牌及服務的市場認可度。藍光嘉寶服務向業主及住戶提供生活服務、住宅房屋經紀、商業物業管理及經營服務及廣告四類社區增值服務,旨在創新服務多樣化,以為其帶來更多便利及提高生活體驗。



運營效率提升 人才團隊專業化是關鍵



藍光嘉寶服務的董事長姚敏一直強調:有人才有天下,一流團隊才能帶來一流業績。藍光嘉寶服務注重從各方面引進優秀人才,致力提高公司管理水平以及運行效率,並培養專業化的服務人才,提升公司質量。2020年1月,公司將此前成立的嘉寶培訓學院升級為嘉寶管理學院,以支撐規模化發展下的人才需求。2020年,嘉寶管理學院的目標是培養在崗及儲備項目經理與項目主管近1000名,基層員工1萬余名。



在人才支撐得到可靠的保障後,為了進一步提升公司運營效率,藍光嘉寶服務亦在數字化轉型方面進一步發力並取得顯著成果。藍光嘉寶服務借助阿里雲物聯網、人工智慧、大數據等技術與生態能力,並攜手商湯科技,構建專屬的IoT+AI智慧平台。藍光嘉寶服務還通過創新的生活家增值服務模式,打造360°全生命週期服務。通過數字化運營,藍光嘉寶服務提升了運營效率,並實現降本增效,其管理費用下降至9.2%。



得益於專業化的團隊以及運營效率的提升,藍光嘉寶服務的市場拓展速度加快。上半年,藍光嘉寶服務收購了8家物業管理公司相關股權,總代價為人民幣193.90百萬元,該等收購為公司新增在管建築面積合計為12.243百萬平方米。而在藍光嘉寶服務今年上半年收購的8家物業管理服務提供商,位置遍及四川、浙江、廣東等省市,這表明藍光嘉寶服務加快了在全國的戰略佈局。



作為資本市場的物管新俊,藍光嘉寶服務始終堅守物業服務品質,打造高端服務能力、提升客戶管理能力、培養專家型人才,夯實客戶滿意度。作為領先的物業管理服務供應商,藍光嘉寶服務將會享受長期的行業紅利,同時受益於自身正確的戰略定位。







