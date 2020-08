Novotech榮膺全球職場文化權威機構認證的“2020 年最佳職場”稱號

Wednesday, 5 August 2020, 09:00 HKT/SGT Share:

悉尼, 2020年8月5日 - (亞太商訊) - 亞太地區領先的生物技術委託研究機構CRO Novotech被領先的職場文化機構卓越職場(R)研究所(The Great Place to Work(R) Institute) 認證為“2020 年最佳職場”。這項殊榮是在通過包括文化評估和員工調查在內的全面評估之後授予的。



在獲得認證後,Novotech首席執行官 John Moller 博士說:



“這項最佳職場獎對我們而言舉足輕重,它是對我們在人員和文化議程上所做的巨大投資的認可。Novotech團隊在為數眾多的不同地區、文化和語言環境中工作,為我們的生物技術客戶提供高質量的臨床試驗服務。



Novotech持之以恆地致力於打造卓越的職場。在過去的 12 個月中,我們專注於多個領域,包括職場彈性、信息透明度、性別平等、職業發展和我們的實體環境。



為進一步驗證我們的工作,在 2 月份,我們還獲得了享有盛譽的 WGEA 性別平等最佳雇主獎。



在過去的 12 個月中,受生物技術客戶對經驗豐富的區域 CRO 的需求的推動,Novotech在亞太地區的員工人數增長了 20% 以上。



自從發生 COVID 危機以來,Novotech發現亞太地區對臨床試驗支持的需求更加強烈,該地區的研究中心正在有效地應對危機以確保試驗的連續性。 ”



在 CRO 領域,Novotech也擁有最高的客戶忠誠度,這是通過淨推薦值來衡量的,該分數始終顯示出很高的客戶參與度。



卓越職場(R)研究所的員工調查從以下五個關鍵維度對Novotech團隊進行了評估:誠信、尊重、公平、自豪感和友愛。文化評估包括對Novotech整體環境的深入評審,以評價公司如何鼓勵員工發揮個人最大才能、實現團隊合作並幫助他們達到組織目標。



Novotech人力資源總監 Angela Edwardson說:



“Novotech目前在亞太地區擁有750 多名員工,並且在不斷增長,事實上,我們最近已經招聘了100 多個職位,包括項目經理、臨床研究助理和臨床數據助理。(請參見Novotech職位 https:///novotech-cro.com/careers )



這項“最佳職場”認證,以及我們的 WGEA 性別平等最佳雇主獎,是對真正團隊合作的認可。



它表明我們的企業文化強大,並且與我們在亞太地區的團隊保持一致,我們正在實現使Novotech成為具有豐厚回報和令人興奮的職場的關鍵指標。 ”



Novotech還非常重視工作場所的平等,Novotech執行委員會的大多數成員是女性,而且Novotech在亞洲的當地領導人中大多是女性。



Novotech在這一領域採取的一些關鍵舉措包括:

- 成立一個由首席執行官擔任主席、有高級管理人員和廣泛的員工代表參與的職場彈性和就業平等指導小組。

- 制定本組織中所有級別的男性和女性的薪酬平等目標。

- 女性在Novotech領導層中的參與程度很高。

- 建立確保在招聘、培訓機會、獎金和晉升決策方面消除偏見的各項機制。

- 為所有員工提供靈活的工作選擇。



關於 Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech 是國際公認的亞太地區領先區域性全方位服務合同研究組織 (CRO)。 Novotech 在幫助生物技術公司成功開展一千多項 I - IV 期臨床試驗中發揮了關鍵作用。 Novotech 成立於 1996 年,在本地區的 11 個地點設有辦事處,並與主要醫療機構建立了研究中心合作關係。 Novotech 在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務,包括:可行性評估、倫理委員會和監管文件提交、數據管理、統計分析、醫學監測、安全服務、中心實驗室服務、符合ICH 要求的報告撰寫,以及項目和供應商管理。 Novotech 已獲得 ISO 27001 認證,這是 ISO 家族中最著名的信息安全管理體系標準。結合 ISO 9001 質量管理體系,Novotech 致力於為患者和生物技術公司提供最高的 IT 安全性和質量標準。

有關 業務合作諮詢:請訪問 https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert 填寫相應表格。



媒體聯繫人

David James

communications@novotech-cro.com

澳大利亞:+61 2 8218 2144

美國: +1 415 951 3228

亞洲:+65 3159 3427



