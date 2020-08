Monday, 3 August 2020, 13:31 HKT/SGT Share: 中銀國際首次覆蓋偉能集團給予「買入」評級

香港, 2020年8月3日 - (亞太商訊) - 中銀國際首次覆蓋於香港上市的偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」,股份代號:1608)。基於其穩健的業務增長動力及預期未來幾年的收益強勁,中銀國際給予「買入」評級。



偉能集團是一家總部位於香港的一體化分佈式發電專家。其主要從事電力系統集成(SI)業務,即燃氣及燃油發動機式發電機組與發電系統的設計、集成及銷售,以及投資、建設及營運(IBO)業務,即投資、建設及營運分佈式發電站,並為客戶供應可靠電力。偉能集團現時為亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商。



中銀國際認為偉能集團以發動機主導的發電模式具有多方面的優勢,可以適應不同市場的需要,尤其是在電氣化不足的市場及電力輔助服務市場。該行認為偉能集團在過去幾年在發展中及發達地區均已建立成功的營運往績,有利集團贏得更多新業務。



中銀國際強調偉能集團與中技公司合作的緬甸液化天然氣發電項目於短期內開始營運,有效帶動集團收益增長。中銀國際預計,該等項目將為集團帶來重大的利潤貢獻,使其實現53%的2019-2022年淨利潤複合增長率。集團能在緊迫的期限內落成緬甸三個液化天然氣發電項目,反映集團的實力及與上游發動機供應商的獨特商業關係,有助其未來贏得其他項目。



中銀國際亦指出,集團近期以先舊後新配售股份,淨籌2.99億港元,將有助集團進一步改善其資產負債表,並為未來的投資做準備。



中銀國際透過分類加總估值法 (SOTP),就偉能集團的IBO業務及SI業務的不同業務性質進行估值,首次覆蓋給予「買入」評級,目標價為4.10港元,應對 2021年市盈率11倍。







