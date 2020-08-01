Friday, 31 July 2020, 21:22 HKT/SGT Share: 海爾智家及海爾電器聯合宣佈換股私有化方案 以海爾智家新發H股作為對價並於同時實現H股介紹上市

香港, 2020年7月31日 - (亞太商訊) - 海爾智家股份有限公司（「海爾智家」或「公司」；股份代號：600690.SH / 690D.DE）及海爾電器集團有限公司（「海爾電器」；股份代號：1169.HK）聯合宣佈，在達成先決條件的前提下，海爾智家將以協議安排的方式向海尔電器股份持有者（海爾智家或其全資附屬公司除外）（「計劃股份」，持有者為「計劃股東」）提出將海爾電器私有化之方案。根據該擬定私有化方案，計劃生效後，計劃股東將就每股計劃股份取得海爾智家新發H股1.60股及海爾電器作出的現金付款1.95港元。作爲私有化方案組成部分，海爾智家將向聯交所申請以介紹方式將新發的海爾智家H股上市。其中，私有化方案和介紹上市互爲前提。



預計計劃生效後，所有計劃股份將被注銷，海爾智家將向計劃股東總共發行2,448,280,617股新發行H股，並且海爾電器將向計劃股東支付總計2,984百萬港元的現金付款（假設在計劃記錄時間之前已發行的海爾電器股份數量沒有變動）。截至公告日期，海爾智家及其全資附屬公司海爾股份（香港）合計擁有1,286,820,592股海爾電器股份（約佔海爾電器已發行股本的45.68%）。



百德能證券（海爾智家聘請的獨立估值顧問）已於二零二零年七月三十日對每股海爾智家H股的價值進行估值，確定價值範圍在人民幣16.45元到人民幣16.90元之間（相當於約18.23港元到18.72港元）。根據該估值范围中位數（每股海爾智家H股18.47港元）以及基於計劃股東將就註銷的每股計劃股份獲得(i)1.60股海爾智家新發H股及(ii)1.95港元現金付款，私有化方案下每股計劃股份可得的海爾智家H股及現金付款的理論總價值約等於每股計劃股份31.51港元，代表相較基於2019年12月16日潛在私有化公告發佈前30個交易日海爾電器平均收市價22.09港元約42.65%溢價、基於2020年7月31日私有化公告發佈前30個交易日海爾電器平均收市價24.55港元約28.34%溢價。



如該私有化方案順利完成，海爾智家將實現對海爾電器的整體私有化，並將在同時實現新發H股介紹上市，成為A+D+H股上市公司。



根據中國證券監督管理委員會的規定，该私有化將構成海爾智家重大資產重組。因此，該項交易完成亦需經海爾智家股東大会審議通過。



私有化將有助於全面整合海爾智家及海爾電器，加速戰略落地，鞏固全球領導地位



該項交易一經完成，海爾智家將透過整合其與海爾電器的不同產品類型及包括研發、製造、分銷及其他服務方面的端到端運營，繼續努力打造智慧家庭平台以及擴大互聯能力，以發展智慧家庭解決方案業務。同時，海爾電器將能夠擴大產品組合，包括目前由海爾智家運營的冰箱、冷櫃、空調、厨電及小家電，因而從成套智能家居產品及服務解決方案中獲益。



此外，由於研發及分銷等領域的關聯方交易數量將大幅減少或消除，海爾智家得以進一步提高運營效率，鞏固在消費者一站式智慧家庭解決方案業務中的領先地位。一方面，海爾智家已透過有機增長及一系列成功的海外收購創建一個全球业务平台，海爾電器可憑藉海爾智家的全球平台加速其現有洗衣機、熱水器及淨水器業務的海外擴張；另一方面，隨著雙方之間競爭減少且彼此之間的交易不再為關聯方交易，海爾智家將得以簡化決策過程及加快籌備，加速海爾智家體驗雲戰略落地：一是透過成套智慧解決方案，爲用戶提供全流程無縫的最佳體驗；二是建立一個連接億萬家庭，用戶、企業、生態共創共贏、不斷進化的平台。海爾智家期望成爲數百萬用戶的終身合作夥伴，在打造其美好家園的每一站旅途中提供智慧家庭成套解決方案。



私有化將持續提升計劃股東的收益



基於計劃股東將就每股計劃股份獲得1.60股海爾智家新發H股及1.95港元現金付款，每一計畫股份在私有化方案下獲得的總價值为31.51港元，代表基於私有化公告發佈前30個交易日海爾電器平均收市價24.55港元約28.34%溢價。



計劃股東將受益於經整合後海爾電器競爭優勢提升所帶來的利益，亦能分享海爾智家與海爾電器在交易完成後可能實現的協同效應。計劃股東也將能夠通過現金付款，實現對海爾電器投資的部分現金回報。經整合後的海爾智家將以擴大的產品組合加速海外市場擴張，獲得強勁增長。同时，海爾智家還可透過資源整合提升營運效率，改善費用率水準，從而為股東帶來持續回報。預期介紹上市完成後，海爾智家將擁有更大的市值、更多元化的投資者基礎。



於計劃生效後，隨著資金管理及運營效率的提高，海爾智家計劃於三年內以歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為基礎，將其股息支付率增加至40%，较之前的30%有显著的提升，以履行持續提高股東回報的承諾。



海爾智家已就私有化方案及計劃委任中金公司及摩根大通擔任其聯席財務顧問，委任高偉紳律師事務所及金杜律師事務所擔任其法律顧問，蘇利文·克倫威爾（香港）律師事務所及中倫律師事務所擔任其聯席財務顧問的法律顧問；海爾電器已就私有化方案及計劃委任瑞銀擔任其財務顧問，委任方達律師事務所擔任其法律顧問。







July 31, 2020, 21:22 HKT/SGT

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