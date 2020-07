Wednesday, 29 July 2020, 14:19 HKT/SGT Share: 招銀國際證券對偉能集團維持確信「買入」評級

香港, 2020年7月29日 - (亞太商訊) - 招銀國際證券今天就於香港上市的亞洲領先分佈式發電站擁有人及營運商偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」,股份代號:1608)發表研究報告,重點關注集團在緬甸的液化天然氣發電的投資。招銀國際證券對偉能集團維持確信「買入」評級,目標價為5.47港元,反映較上日收市價高出82.9%的潛在增幅。



招銀國際證券重點關注集團具標誌性的緬甸合資企業上,預計合資企業將產生超過20%的內部收益率,較集團其他的IBO(投資、建設及營運)具有更高的盈利能力。



此外,招銀國際證券提到合資公司可通過控制液化天然氣成本、產能利用率及合營公司發電機組效能這三方面進一步提升項目的盈利表現。正由於亞洲當前的液化天然氣現貨市場價格目前處於三年低位,招銀國際證券認為偉能集團抓住了有利的市場機遇拓展以液化天然氣為燃料的分佈式發電項目。



招銀國際證券對偉能集團將在20/21財年實現高收益增長具備信心,預計集團淨利潤將分別達到7.11億港元和11.69億港元。



偉能集團是一家總部位於香港的一體化分佈式發電專家。其主要從事電力系統集成(SI)業務,即燃氣及燃油發動機式發電機組與發電系統的設計、集成及銷售,以及投資、建設及營運(IBO)業務,即投資、建設及營運分佈式發電站,並為客戶供應可靠電力。偉能集團現時為亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商。







