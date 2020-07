Wednesday, 29 July 2020, 10:01 HKT/SGT Share: 力高集團獲惠譽上調評級展望至正面

香港, 2020年7月29日 - (亞太商訊) - 力高地產集團有限公司(「力高集團」或「公司」,股份代號:1622.HK)欣然宣佈公司、公司之附屬公司(「集團」)及合營公司,獲國際信用評級機構惠譽評級(Fitch Ratings)上調公司評級展望「穩定」至「正面」。



惠譽評級在報告中指出,對於力高集團展望的上調反應了公司在銷售及規模上的持續增長及土地儲備的全方位佈局。惠譽相信力高集團在擴大土儲的同時,將繼續保持較低的槓桿水平,並且可售貨值能夠支持集團未來4年的開發。惠譽維持力高集團長期外幣發行人違約評級和高級無抵押評級「B」。



力高集團上半年合約銷售額為人民幣130.2億元,同比增長19.3%,創同期歷史新高。反映出集團在疫情後復工及推盤情況理想,依舊保持穩健運營,公司2020下半年銷售業績可期。除此之外,力高集團獲多家國際一線金融機構看好,指力高集團信用指標良好,再融資風險可控。截至2019年底,公司擁有89個項目,覆蓋全國25個城市,1,460萬平方米建築面積的土地儲備,其中包括南昌、天津、濟南、大灣區等核心區域。優質的產品力及豐厚的土地儲備,以及集團優於同業的負債率,讓公司在疫情之下可實現業績高增長。



力高集團產品業態豐富,產品類型涵蓋住宅、寫字樓、商業、酒店等物業,旗下4大產品線「雍」、「君」、「悅」、「華」系列,全方位滿足了各類型的購房者需求。另外,得益於集團的多元化板塊,公司在拿地渠道及成本上的優勢逐漸顯露,加上優質的產品組合,較穩定的平均成本,使得力高集團逐漸轉變成為一家高周轉的房企,同時保持穩健的利潤率。同時力高集團致力通過打造線上購房平台「力高優居」的創新銷售模式,聯合新東方健康建築產品體系,實現多元化產品佈局,推動公司實現高品質的增長。



有關力高地產集團有限公司

力高集團是一家以地產開發為主,集康養、商業、科技、物業、文旅、教育等多元化產業於一體的大型綜合企業集團。集團始終秉持「精端著造,創享生活」的品牌精神,以穩健務實的市場風格,前瞻的戰略性投資佈局,優秀的產品營造,高效的運營能力,成功進駐粵港澳大灣區、長三角及環渤海及武漢、南昌等高價值高成長區域,並於2016年進軍澳洲。發展至今,集團已躋身地產行業百強,並持續快速前進,成為具備強勁競爭力和良好品牌美譽度的領先發展商。集團於2014年1月在香港聯交所主板上市。





