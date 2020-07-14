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來源 Novotech Novotech網絡研討會：亞太地區為何吸引了多達10,000例腫瘤學試驗，以及生物技術公司如何利用該地區的優勢

悉尼, 2020年7月13日 - (亞太商訊) - 亞太地區領先的生物技術委託研究機構CRO Novotech再次與享有盛譽的生物技術和製藥新聞平台Endpoints News合作。本次網絡研討會的主旨是探討如何進一步推進亞太地區的腫瘤臨床試驗，目前亞太地區已經吸引了多達10000項腫瘤學相關研究（GlobalData）。



本次網絡研討會將由Endpoints News出版人Arsalan Arif主持。與會者將包括亞太地區的領先專家和美國生物技術申辦方。



網絡研討會標題：進一步推進亞太地區的腫瘤學研究

播出時間 ：美國東部時間7月14日下午2點

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目前，亞太地區正在進行、或計劃進行的腫瘤學臨床試驗約有1萬項，2019年在全球範圍內大約50%行業申辦的腫瘤學試驗涵蓋了亞太地區（GlobalData）。



於此同時，自2017年至2019年，業內在亞太地區申辦的腫瘤學臨床試驗啟動數量年均增長超過10%（GlobalData）。



而Novotech則已完成200多項腫瘤學試驗。



Novotech認為：



“越來越多的生物技術公司正在考慮在亞太地區大力開展腫瘤學臨床試驗。雖然澳大利亞和新西蘭是開展早期階段試驗的首選地點，但申辦方現已將目光投向亞洲，致力於開展大型後期臨床研究。此外，臨床試驗往往是亞洲患者獲得新的腫瘤治療方法的唯一渠道，最終可顯著提高患者的招募率。"



網絡研討會還將涵蓋：

- 全球和亞太地區腫瘤臨床試驗的最新研究和趨勢

- 與其他地區相比，亞洲腫瘤臨床研究機構受COVID-19危機影響較小的原因

- 生物技術公司在亞太地區研究中心開展腫瘤學試驗的益處

- 申辦方和研究人員的反饋



Novotech在主要的亞太國家/地區均設有本地團隊，並剛剛與該地區領先的醫療機構簽署了第30個合作夥伴協議，該計劃使Novotech的客戶能夠與頂尖的科研人員、研究者、學術界領袖等通力合作、共創輝煌。



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Novotech 是國際公認的亞太地區領先區域性全方位服務合同研究組織 (CRO)。 Novotech 在幫助生物技術公司成功開展一千多項 I - IV 期臨床試驗中發揮了關鍵作用。 Novotech 成立於 1996 年，在本地區的 11 個地點設有辦事處，並與主要醫療機構建立了研究中心合作關係。 Novotech 在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務，包括：可行性評估、倫理委員會和監管文件提交、數據管理、統計分析、醫學監測、安全服務、中心實驗室服務、符合ICH 要求的報告撰寫，以及項目和供應商管理。 Novotech 已獲得 ISO 27001 認證，這是 ISO 家族中最著名的信息安全管理體系標準。結合 ISO 9001 質量管理體系，Novotech 致力於為患者和生物技術公司提供最高的 IT 安全性和質量標準。

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